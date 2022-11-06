Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İlk evim ilk iş yerim projesi hangi ilde kaç tane, hangi gün kura çekilişi yapılacak? Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişlerinin başlayacağı duyuruldu. İlk 12 il açıklandı. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri başlıyor. Peki ama hangi ilde kaç kura çekilişi yapılacak? İşte detaylar..

Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İlk evim ilk iş yerim projesi hangi ilde kaç tane, hangi gün kura çekilişi yapılacak? Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişlerinin başlayacağı duyuruldu. İlk 12 il açıklandı. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri başlıyor. Peki ama hangi ilde kaç kura çekilişi yapılacak? İşte detaylar..

Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 12 ilde kura çekilişlerinin başlıyacağını açıkladı. Buna göre 12 ilde yapılacak kuraların noter huzurunda yapılacağı ve hangi ilde kaç konut çekilişi yapılacağı da belirtildi.

Kurum'un açıklamalarına göe;