Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İlk evim ilk iş yerim projesi hangi ilde kaç tane, hangi gün kura çekilişi yapılacak?
Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İlk evim ilk iş yerim projesi hangi ilde kaç tane, hangi gün kura çekilişi yapılacak? Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişlerinin başlayacağı duyuruldu. İlk 12 il açıklandı. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri başlıyor. Peki ama hangi ilde kaç kura çekilişi yapılacak? İşte detaylar..
2022-11-06 22:29:54
Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İlk evim ilk iş yerim projesi hangi ilde kaç tane, hangi gün kura çekilişi yapılacak? Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekilişlerinin başlayacağı duyuruldu. İlk 12 il açıklandı. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri başlıyor. Peki ama hangi ilde kaç kura çekilişi yapılacak? İşte detaylar..
Sosyal konut kura çekilişleri ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 12 ilde kura çekilişlerinin başlıyacağını açıkladı. Buna göre 12 ilde yapılacak kuraların noter huzurunda yapılacağı ve hangi ilde kaç konut çekilişi yapılacağı da belirtildi.
Kurum'un açıklamalarına göe;
- 7 Kasım Pazartesi Şırnak 1450 konut
- 7 Kasım Pazartesi Ardahan 250 konut
- 8 Kasım Salı Kars 1070 konut
- 8 Kasım Salı Siirt 903 konut
- 9 Kasım Çarşamba Iğdır 550 konut
- 9 Kasım Çarşamba Batman 1850 konut
- 10 Kasım Perşembe Ağrı 1480 konut
- 10-11 Kasım Perşembe-Cuma Mardin 2550 konut
- 11-12 Kasım Cuma-Cumartesi Van 2.800 konut
- 13 14 15 16 Kasım Şanlıurfa 7100 konut
- 15 Kasım Salı Hakkari 804 konut
- 16 Kasım Çarşamba Bitlis 1250 konut çekilişi yapılacak.
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