Mahmut Efendi öldü mü? Mahmut Ustaosmanoğlu son durumu | Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık durumu son dakika

Mahmut Efendi öldü mü? Mahmut Ustaosmanoğlu son durumuna ilişkin haberler gündeme geldi. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan yoğun bakım haberlerinin ardından, Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin yorumlar geldi. Fakat torunu, durumla ilgili her gelişmeyi paylaşıyor. İşte Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık durumu son dakika...

Mahmut Ustaosmanoğlu son durumuna ilişkin haberler gündeme geldi. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan yoğun bakım haberlerinin ardından, Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin yorumlar geldi. Fakat torunu, durumla ilgili her gelişmeyi paylaşıyor. İşte Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık durumu son dakika...

Mahmut Efendi öldü mü?

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılma haberlerinin ardından sosyal medyada Ustaosmanoğlu hakkında "ölüm" haberleri yayınlanmaya başladı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yakınları ve cemaatin sosyal medya hesaplarından son durumuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunundan yalan haberlere karşı açıklama!

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu, süreçle ilgili sorulan sorulara

"Kıymetli kardeşlerim, dedem Mahmud Efendi Hazretleri ile alakalı son süreçte sağlığı ile ilgili, bir takım durumlar söz konusudur. Kendisi enfeksiyona bağlı olarak, septik şokta ifade edilen ani tansiyon düşmesine dayalı olarak, hastaneye yoğun bakıma kaldırılmıştır.

Ancak doktorların acil müdahaleleriyle birlikte, şu an gelinen süreç iyi noktada seyretmektedir. Bizler kamuoyuna bilgilendirmeyi uygun gördük. Oğlu Ahmet Efendi, ve İsmailağa Vakfı dışında açıklamalar yapılmasına itibar edilmemesini, tüm ihvandan ve sevenlerinden hususen rica ediyoruz.

İnşallah geldiğimiz nokta güzeldir, bundan sonraki süreçte yavaş bir şekilde iyileşme yönünde devam edecektir. Dualarınızı beklemekteyiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun." açıklamasında bulundu.