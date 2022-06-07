Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı! Mahmut Efendinin sağlık durumu nasıl? İsmailağa Cemaat liderine ne oldu?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendinin sağlık durumu merak konusu haline geldi. Sevenleri tarafından araştırılan konular hakkında kısım kısım açıklama yapılıyor. Peki İsmailağa Cemaat liderine ne oldu? İşte detaylar...

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendinin sağlık durumu merak konusu haline geldi. Sevenleri tarafından araştırılan konular hakkında kısım kısım açıklama yapılıyor. Peki İsmailağa Cemaat liderine ne oldu? İşte detaylar...

Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.

Mahmut Efendinin sağlık durumu nasıl?

Cemaatin sosyal medya hesabından Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında; ""Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

İsmailağa Cemaat liderine ne oldu?

İsmailağa Cemaat lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hastaneye kaldırılması, sevenlerini üzdü. Ustaosmanoğlu'nun enfeksiyona bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldığı ve ardından yoğun bakıma alındığı biliniyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, İsmailağa Cemaati'nin lideridir. 1931yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan dersler ve 16 yaşına geldiğinde de icazet aldı. Bunun üzerine köyünde ders vermeye başladı. Hemen ardından aynı yıllarda teyzesinin kızı Zehra hanımla evlendi. Bu evlilikten Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu vardır.

Erken yaşlarda girmiş olduğu yolda, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet vermeye başladı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti.

1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti.

1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

Hâlen İstanbul'da yaşamaktadır. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam'a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref hanım ile evlenmiştir. .