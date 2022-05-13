La ilahe illallah Türkçe anlamı nedir? La ilahe illallah ne demek? Kelime-i Tevhid okunuşu nedir?

La ilahe illallah Türkçe anlamı nedir? Günlük hayatta tesbih çekerken kullandığımız, sabır çekerken dilimize aniden oturan ve Kelime-i Tevhid'in içerisinde geçen La ilahe illallah'ın anlamı, bazen bilinmeden kullanılıyor. Peki ama La ilahe illallah ne demek? Kelime-i Tevhid okunuşu nedir? Kelime-i Tevhid içerisinde La ilahe illallah nasıl geçer? İşte yanıtı...

Günlük hayatta tesbih çekerken kullandığımız, sabır çekerken dilimize aniden oturan ve Kelime-i Tevhid'in içerisinde geçen La ilahe illallah'ın anlamı, bazen bilinmeden kullanılıyor. Peki ama La ilahe illallah ne demek? Kelime-i Tevhid okunuşu nedir? Kelime-i Tevhid içerisinde La ilahe illallah nasıl geçer? İşte yanıtı...

La ilahe illallah Türkçe anlamı nedir?

La ilahe illallah; 'Allah'tan başka ilah yoktur' anlamına gelir. Bu konuda peygamber Efendimiz 'Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlik ile, La ilahe illallah diyendir' diye buyurmuştur.

Dört büyük kitabın manası da "La ilahe illallah"

Kelime-i tevhid İslâm akîdesinin en veciz ve en özlü bir şekilde ifadesidir. Çünkü Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğuna inanan kimse; Allah'ın meleklerine, melek vasıtasıyle indirilen Kur'an-ı Kerim'e de inanır. Kur'an-ı Kerim'e inanan ise onun ihtiva ettiği bütün hükümlere inanır. Ûyle ise kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden kimse İslam'ın bütün esaslarına inanmış olur.

Kelime-i tevhid kısa ama ihtiva ettiği mana çok geniştir. Bu hususu Yunus Emre'miz söyle ifade eder:,

Tasdi rahmet deryası - Gark oldu cümle âsî

Dört kitabın manası - Lâ ilahe illallah.

Kelime-i Tevhid okunuşu nedir?

Kelime-i tevhit; “Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (s.a.s.) O'nun elçisidir.” anlamına gelen “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah” sözüdür.

İslam'ın özü ve esası bu kelimedir. Kelime-i tevhit; “En büyük O´dur, O´ndan başka büyüklüğe ortak olacak kimse yoktur.” demek ve buna iman etmektir. .