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TIMETURK / YAŞAM / Evde huzur olması için hangi dualar okunur? Evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure

Evde huzur olması için hangi dualar okunur? Evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure

Evde huzur olması için hangi dualar okunur? Müslümanların kaza, bela ya da musibetten korunmak için ettiği dualar Allah c.c. katında değerlidir. Kuran şifadır. Evinde huzur isteyen kişilerin de okuyacağı dualar Kuran'da mevcuttur. Peki ama evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure...

42 Dakika Önce
2022-04-05 06:41:18
Evde huzur olması için hangi dualar okunur? Evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure

Müslümanların kaza, bela ya da musibetten korunmak için ettiği dualar Allah c.c. katında değerlidir. Kuran şifadır. Evinde huzur isteyen kişilerin de okuyacağı dualar Kuran'da mevcuttur. Peki ama evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur? Aile huzuru için sure...

Evde huzur olması için hangi dualar okunur?

“Rabbene'ftah beynenâ ve beyne kavminâ bi'l-hakkı ve Ente hayrü'l-fâtihin.”

Anlamı: Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakla adaletle hükmet ve Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ( A'raf 89)

Evdeki geçimsizlik için hangi sure okunur?

Evdeki geçimsizliğin giderilmesi, huzur bulmak için Bakara Suresi okunur.

Bakara Sures'inin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: "Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır" (Müslim, “Müsâfirîn”, 212).

"Kur'an'ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez" (Müslim, “Müsâfirîn”, 252).

Aile huzuru için sure

Aile huzuru için Bakara Suresi okunur. Bunun yanı sıra salavat getirilebilir ve aşağıdaki gibi dua edilir. Mümkün mertebe akıllara geldikçe, Türkçe olarak da el açılarak huzur için Allah c.c.'a dua edilebilir.

"Allahümme elllef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'nnuri ve cennibe'l fevahişe mazahare minha vema betane"

Anlamı: “Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı ıslah et(düzelt) ve bizi kurtuluş yollarına ulaştır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların (çirkinliklerin) açığından da gizlisinden de uzaklaştır.” .

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