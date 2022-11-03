DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6151 ₺

EURO

18,1821 ₺

ALTIN

976,49 ₺

BİST

4.105,46 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri || Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri || Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.

2 Saat Önce
2022-11-03 20:05:24
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri || Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri

Yitirdi anlamını gökyüzü
Çıkmıyor aklımdan söylediğin son sözün
Nefesim ol dileme bana özür
Neler görmüş de susmuş bu iki gözüm

Tenin ilkbaharın öncüsü
Ama sen bana son bahara özgüsün
Giden olmamışsa kalbinden eğer
Denedim deme bana iki gözüm

Denedim deme unutmayı dene
Bizi ben gibi sevmedin hiç sen
Esen yele giden gele
Diye hiçbir gün beklemedim ben

Kırıldı kalbim düştüm yere
Tutan olmadı sordum neden?
Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene
Kafam güzel burası nere?

Denedim Deme Şarkısı Künye

Söz : Burak Bulut

Müzik : Burak Bulut, Yusuf Tomakin

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix & Mastering : Koray Püskül

Editör : MHZ Müzik

Yönetmen : Tolga Aykut, Ertan Şengül

Görüntü Yönetmeni : Sedat Yağız Bedavacı

Klip Prodüksiyon: Visca Production

Edit : Berke Küçük

Işık Ekibi : Pusula Işık

Işık Şefi : Uğur Karaca

Focus Puller : Melih Diri

Kamera Ekibi : Melih Diri, Dilara Çakıroğlu

Kamera Asistanı : Dilara Çakıroğlu

Color : Flod Post

Gitar : Mustafa Ceceli

Bağlama : Ali Yılmaz

Klarnet : Aykut Sütoğlu

Styling : Ela Style

Prodüktör : Tolga Aykut

Rihanna - Lift Me Up sözleri | Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çeviri | Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle
İLİŞKİLİ HABERRihanna - Lift Me Up sözleri | Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çeviri | Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme şarkısını dinlemek için linke tıklayın. DENEDİM DEME ŞARKISININ LİNKİ...

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş