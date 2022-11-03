Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri || Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri

Yitirdi anlamını gökyüzü

Çıkmıyor aklımdan söylediğin son sözün

Nefesim ol dileme bana özür

Neler görmüş de susmuş bu iki gözüm

Tenin ilkbaharın öncüsü

Ama sen bana son bahara özgüsün

Giden olmamışsa kalbinden eğer

Denedim deme bana iki gözüm

Denedim deme unutmayı dene

Bizi ben gibi sevmedin hiç sen

Esen yele giden gele

Diye hiçbir gün beklemedim ben

Kırıldı kalbim düştüm yere

Tutan olmadı sordum neden?

Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene

Kafam güzel burası nere?

Denedim Deme Şarkısı Künye

Söz : Burak Bulut

Müzik : Burak Bulut, Yusuf Tomakin

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix & Mastering : Koray Püskül

Editör : MHZ Müzik

Yönetmen : Tolga Aykut, Ertan Şengül

Görüntü Yönetmeni : Sedat Yağız Bedavacı

Klip Prodüksiyon: Visca Production

Edit : Berke Küçük

Işık Ekibi : Pusula Işık

Işık Şefi : Uğur Karaca

Focus Puller : Melih Diri

Kamera Ekibi : Melih Diri, Dilara Çakıroğlu

Kamera Asistanı : Dilara Çakıroğlu

Color : Flod Post

Gitar : Mustafa Ceceli

Bağlama : Ali Yılmaz

Klarnet : Aykut Sütoğlu

Styling : Ela Style

Prodüktör : Tolga Aykut

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle

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