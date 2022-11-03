Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri || Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.
2022-11-03 20:05:24
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri | Son dönemlerin popüler şarkıcılara Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yeni bir şarkı çıkardı. Kısa süre içerisinde binlerce kez tıklanan şarkının sözlerini sizler için derledik. Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayarak 'Denedim Deme' şarkısını ulaşabilirsiniz.
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme sözleri
Yitirdi anlamını gökyüzü
Çıkmıyor aklımdan söylediğin son sözün
Nefesim ol dileme bana özür
Neler görmüş de susmuş bu iki gözüm
Tenin ilkbaharın öncüsü
Ama sen bana son bahara özgüsün
Giden olmamışsa kalbinden eğer
Denedim deme bana iki gözüm
Denedim deme unutmayı dene
Bizi ben gibi sevmedin hiç sen
Esen yele giden gele
Diye hiçbir gün beklemedim ben
Kırıldı kalbim düştüm yere
Tutan olmadı sordum neden?
Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene
Kafam güzel burası nere?
Denedim Deme Şarkısı Künye
Söz : Burak Bulut
Müzik : Burak Bulut, Yusuf Tomakin
Aranje : Mustafa Ceceli
Mix & Mastering : Koray Püskül
Editör : MHZ Müzik
Yönetmen : Tolga Aykut, Ertan Şengül
Görüntü Yönetmeni : Sedat Yağız Bedavacı
Klip Prodüksiyon: Visca Production
Edit : Berke Küçük
Işık Ekibi : Pusula Işık
Işık Şefi : Uğur Karaca
Focus Puller : Melih Diri
Kamera Ekibi : Melih Diri, Dilara Çakıroğlu
Kamera Asistanı : Dilara Çakıroğlu
Color : Flod Post
Gitar : Mustafa Ceceli
Bağlama : Ali Yılmaz
Klarnet : Aykut Sütoğlu
Styling : Ela Style
Prodüktör : Tolga Aykut
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme dinle
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Denedim Deme şarkısını dinlemek için linke tıklayın. DENEDİM DEME ŞARKISININ LİNKİ...
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