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TIMETURK / YAŞAM / Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ bebeğine ne isim verdi?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ bebeğine ne isim verdi?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin adı ne? Sevilen çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri hakkındaki haberler sosyal medyayı sallıyor. Hamilelik haberi çok konuşulan Dizer'in paylaşımları da, gündemdeki yerini koruyor. Peki ama Kıvanç Tatlıtuğ bebeğine ne isim verdi? İşte sosyal medyayı sallayan isim...

3 Saat Önce
2022-04-03 15:29:22
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ bebeğine ne isim verdi?

Sevilen çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri hakkındaki haberler sosyal medyayı sallıyor. Hamilelik haberi çok konuşulan Dizer'in paylaşımları da, gündemdeki yerini koruyor. Peki ama Kıvanç Tatlıtuğ bebeğine ne isim verdi? İşte sosyal medyayı sallayan isim...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin adı ne?

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebekleri büyük bir merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Dizer'e bir mobilya firması, doğmamış bebekleriyle reklam filminde oynamaları için bir teklif sundu.

Şimdilerde ise Dizer ve Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin isimleri gündeme bomba gibi düştü. Bu ay sonunda dünyaya gelecek olan bebekleri için çiftin, "Kurt" adını seçtiği söyleniyor.

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