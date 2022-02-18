DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mert Şener’den dikkat çeken Cuma mesajı
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü ne kadar?
Büge isminin anlamı ne? Büge Kur'an'da geçiyor mu? Büge ne demek?
Mustafa İslamoğlu'ndan tepki çeken açıklama: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı
Tarkan Geççek şarkı sözleri | Tarkan Geççek şarkısı için ne dedi?
Geççek şarkısı siyasi mi? Geççek şarkısı için AK Parti'den yorum geldi mi? Geççek şarkısı sözleri kime ait?
Milli okçular, 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru kırdı
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü
Öfkeli anne, ceza yiyen oğlunu çakarlı lambayla dövdü
Bakan Nebati, G-20 Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Seni asitle yakacağım, kocana da şarjör...
Hindistan'da 38 sanığa ölüm cezası verildi
Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'deki köklü değişikliği duyurdu
Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir? Doğalgaz parası herkese veriliyor mu?

TIMETURK / YAŞAM / Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Seni asitle yakacağım, kocana da şarjör...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Seni asitle yakacağım, kocana da şarjör...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Ünlü çifti bir süredir Sinan Altıntaş isimli kişi tehdit ediyordu. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede tuhaf yanıtlar vererek bütün medyayı sarsmıştı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tehdit olayı nedir?

2 Saat Önce
2022-02-18 12:35:03
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Seni asitle yakacağım, kocana da şarjör...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Ünlü çifti bir süredir Sinan Altıntaş isimli kişi tehdit ediyordu. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede tuhaf yanıtlar vererek bütün medyayı sarsmıştı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tehdit olayı nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor!

Sinan Altıntaş isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.

Söz konusu kişi, Başak Dizer'e sosyal medya hesabından; "Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım" sözlerinin yer aldığı bir mesaj attı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti şahıstan üçüncü kez şikayetçi oldu. Savcılık Altıntaş hakkında üçüncü kez tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş