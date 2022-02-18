Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Seni asitle yakacağım, kocana da şarjör...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Ünlü çifti bir süredir Sinan Altıntaş isimli kişi tehdit ediyordu. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede tuhaf yanıtlar vererek bütün medyayı sarsmıştı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tehdit olayı nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor! Ünlü çifti bir süredir Sinan Altıntaş isimli kişi tehdit ediyordu. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede tuhaf yanıtlar vererek bütün medyayı sarsmıştı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tehdit olayı nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tehdit ediliyor!

Sinan Altıntaş isimli kişi, ünlü çifti daha önce iki kez ölümle tehdit etmişti. Hakkında iki yıl hapis istemiyle dava açılan Altıntaş verdiği ifadede "Hazar Ergüçlü kız arkadaşım, yedi yıldır sevgiliyiz. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çifti bizim görüşmemize engel oluyor" demişti.

Söz konusu kişi, Başak Dizer'e sosyal medya hesabından; "Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım" sözlerinin yer aldığı bir mesaj attı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti şahıstan üçüncü kez şikayetçi oldu. Savcılık Altıntaş hakkında üçüncü kez tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.