Kerevit nedir? Kerevit yenir mi, lezzetli mi?

Kerevit nedir? Kerevit yenir mi, lezzetli mi? son dönemlerde ülkemizde sıklıkla tüketilen kerevit bu yıl popüleritesini arttırdı. Peki ama kerevit nedir, nasıl tüketilir? İşte detaylar...

Kerevit nedir? Kerevit yenir mi, lezzetli mi? son dönemlerde ülkemizde sıklıkla tüketilen kerevit bu yıl popüleritesini arttırdı. Peki ama kerevit nedir, nasıl tüketilir? İşte detaylar... Kerevit nedir? Dünya Savaşı sonrasında su ürünlerine önemli ihraç ürünleri arasına girmiştir. Balıkların dışında, kabuklular sınıfında yer alan kerevit magnezyum, potasyum, sodyum, fosfor ve demir bakımından zengindir. Kerevit yenir mi, lezzetli mi? Genellikle Uzakdoğu'da tüketilen kerevit son yıllarda ülkemizde de tüketilmeye başlandı. Kabuklu sınıfında lezzetli bir üründür. Kerevit nerede yetişir? Kerevit son dönemlerde akvaryum sektöründe de talep edilmeye başlandı. Ülkemizde nehir ve göllerde bulunan kerevit 20-30 yıl boyunca yaşamaktadır. İLİŞKİLİ HABER Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar? .