Kedi seçiminiz; kendi seçiminiz!

Birbirinden farklı karaktere ve fiziki özelliğe sahip ülkemizde de son dönemde kediseverlerin sayısında önemli bir artış söz konusu. Bazı araştırmacılar 'seçilen kedi ile sahiplenicilerinin karakterinin örtüştüğü' kanaatinde....

Dünya genelinde 33 ırktan oluşan 600 milyona yakın evcil kedi bulunuyor. Birbirinden farklı karaktere ve fiziki özelliğe sahip ülkemizde de son dönemde kediseverlerin sayısında önemli bir artış sözkonusu. Araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde 20'si kedi sahibi.Bazı araştırmacılar ise "Kedi sahiplenicilerinin seçtiği kediler, sahiplerinin karakter ve tipolojisiyle yakından ilişkili" değerlendirmesinde dahi bulunuyor.

Biz de ülkemizde rağbet görmekle beraber bazı kedi türlerine yakından bakmak istedik.

İşte bazı kedi tür ve özellikleri:

Ege kedisi: Vahşi kökenlerini öne çıkaran atletik ve çevik vücudunun yanında hareketli, oyuncu, konuşkan bir kedi cinsidir. Ege'nin ortasındaki küçücük adalarda binlerce yıl önce ortaya çıkmış olan tür, insanlara olan ilgisi ve sosyal zekâsıyla kendisini gösterir.Ege kedilerinin bir diğer özelliği ise -pek çok kedi cinsinin aksine- sudan hoşlanması. Özellikle su avcılığıyla tanınan bu cins için balık tutmak büyük bir keyiftir.Ege kedisi, sosyal ve zeki bir kedi cinsi olarak çocuklarla da çok iyi anlaşabilen bir kedidir.

İran Kedisi: İran kökenli bir kedi ırkı ve İran'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Tüylerinin yumuşak ve çok olması nedeniyle hayvanseverler tarafından pofuduk olarak da anılır. Kulaklarının içi ve hatta patilerinin altı bile tüylü. İran kedileri orta büyüklükte kedilerdir, bacakları kısadır. En belirgin fiziksel özelliği ise basık ve kalkık burunları.Ömrü ortalama 12 ile 17 yıl arasında değişiklik göstermekter. İran kedi ırkının uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesinde doğru kedi maması seçimi oldukça önemlidir.

Ankara Kedisi: Anadolu'da Ankara ve çevresinde görülen bu tür evcil hayvanlar arasında en ideal yapıya sahip olanlardan birisidir. Avrupa'da Angora olarak adlandırılan Ankara Kedisi uzun tüyleri, mas mavi gözler ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmaktadır. Ayrıca uzun tüylü kedilerin atası olarak da bilinen Ankara Kedisi anavatanı olan Türkiye'nin saf kedisi olma özelliğine sahip. Akıllı, Sevecen, Zeki, Oyuncu, Dost Canlısı, Arkadaş Canlısı. Göz Rengi: Mavi, Bakır, Yeşil, Altın ve Ortalama Yaşam Süresi: 9-14 yıl

Norveç orman kedisi: Dünya çapında Norveç tarihinde yer aldığından mitolojik kediler şeklinde de bilinmektedir. Sibirya kedileri gibi oldukça güç hava koşullarında yaşama yetisine ve yaradılış özelliklerine haiz bu cinsin kediler, vahşi doğal yaşamın kedisi olsa da evcilleştirilen bir ırk şeklinde ülkemiz çapında en çok beslenen evcil kediler içinde göze çarpar.Norveç Orman Kedisinin tüy yapısı; uzun, soğuğa dayanıklı, kalın ve yumuşaktır. Bunun yanı sıra 5 ile 10 kilogram aralığında değişen kilosu vardır. Kulak yapısı; sivri, püsküllü ve ava odaklı kulaklardır. Gövde yapısı kaslı olup, yapılıdır. Kürkü; kalın ve yumuşaktır.Norveç Orman Kedileri, oldukça arkadaş canlısı kedi ırkıdır. İnsanlarla olan iletişimleri çok güçlüdür.

Van kedisi: Evcil kedi olarak bakılmak istenen kedi cinslerinin arasında ilk sıralarda. Çok talep görmesinden dolayı, ücretihayli yüksek. Bir dönem sayısındaki azalma sebebi ile Van dışına satılması yasaklanmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar ile sayılarında artış sağlanması ile tekrar satışına izin verildi. Fakat kedilerin yurt dışına satılması yasak.Anadolu'nun doğusunda yer alan Van gölü civarında ortaya çıkan bir kedi türüdür. Gözlerinin renkleri birbirinden farklı olan Van kedisi türü, bu özelliğinden dolayı öne çıkmaktadır.Birbirinden farklı renkteki gözleri, harika tüyleri, oyunculuğu, enteresan derecedeki yüzücülüğüyle muhteşem hayvanlar arasında yer alan Van kedisi cinsi, ortaya çıkış tarihi kesin olmayan fakat kitaplarda yer almaya 1950'li yıllarda başlayan canlılardır.

Habeş Kedisi: Irkının kökeni Asya olduğu düşünülse dahi günümüzde Etiyopya şeklinde bilinen bölgede yetişmektedir. Zeki olan bu habeş ırkı eğitmek çok kolaydır. Bu habeş kedilerini türleri, özellikle de çocuklar ile iyi anlaşır. 1927 yılında Fransa ülkesine getirilmiş ve de oradan tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Habeş kedisi, avcı karaktere sahip olan kedi türü, aktif bir yaşama da sahip. Habeş kedisinin bilinen bakımı daha kolay ve de eğlencelidir. Bu habeş kedilerinin tüyleri kısa olduğu için de fazla dökülmez. Ayrıca aynı zamanda bu habeş kedilerinin tüylerinin haftada yalnız bir kere taranması yeterli olur.

Siyam Kedisi: Karakteri insanlar ile uyumludur. Aynı evi paylaştığı kişilerle yakın ilişkiler kurar. İsteklerini mırıldanarak belirtir.Kendine özgü kürk rengi ile kendini belli eden siyam kedilerinin kürk tonları birbirlerinden farklı olabilir. Uzun tüylü ya da daha koyu olanları değişik kedi cinsleri ile melezlenmesi sonucu meydana gelmiştir.

Farklı renklerde Siyam Kedisi türetme çalışmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan siyam türlerine, Redpoint, Creampoint, Bluepoint, Lilapoint gibi isimler verilmiştir.Siyam Kedisi göz rengi mavi ve tonlarıdır. Siyam Kedilerinde kalıtsal olarak şaşılık görülebilir. Burnu ortalama büyüklüktedir.

Birman kedisi: Birman Kedisi, ilk olarak Myanmar bölgesinde orta çıkmıştır. Akıllı, araştırmacı ve konuşmayı çok seven birmanlar kısa sürede Fransaya götürülmüş ve ünü tüm dünyaya yayılmıştır.1919 yılında yerel halk tarafından Fransız gezginlere hediye edilen Birman kedisi Fransa' da çok sevilmiştir ve tüm özellikleriyle ev kedisi olmaları onları kısa süre' de önce Amerika ve sonra tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır.Washinton' da yapılan çalışmalar sonucunda ‘Sacre de Birmanie' tanımı ile 1967 yılında Kedi Cinsi ve Irkı olarak litaretüre geçmiştir.

Mavi Rus Kedisi: Göz rengi yeşil ve yaşam süreleri 15-20 yıl. Parlayan dünyaları ve zarif görünümleri ile kedi dünyasının aristokratıdır. Derisi ile mükemmel uyuma sahip olan zümrüt yeşili gözleri onların her daim ilgi görmesinin en büyük sebebi olarak bilinmektedir. Genellikle gri-mavi tonlarında görülseler de beyaz ve siyah tonlarına da sahip olabilmektedirler. Ayrıca son derece zarif görünümlerinin altında kaslı bir vücut yapısı ve uzun ince kemikleri ile bir hayli enerji doludur.Her daim gülümsemeyi başarabilen Mavi Rus Kedisi, sevecek kişilikleri ile çevresindekilere ve aile fertlerine büyük ilgi duymaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.