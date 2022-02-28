Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemleri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı | Süper Lig'in 27. hafta heyecanında kapanış Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasıyla gerçekleşecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakemleri ve ilk 11'leri merak konusu oldu. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede ve hangi kadroyla maç yapacak? İşte merak edilen maçın detayları...