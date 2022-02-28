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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemleri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı | Süper Lig'in 27. hafta heyecanında kapanış Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasıyla gerçekleşecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakemleri ve ilk 11'leri merak konusu oldu. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede ve hangi kadroyla maç yapacak? İşte merak edilen maçın detayları...

4 Saat Önce
2022-02-28 12:16:22
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemleri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. hafta heyecanında kapanış Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasıyla gerçekleşecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakemleri ve ilk 11'leri merak konusu oldu. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede ve hangi kadroyla maç yapacak? İşte merak edilen maçın detayları...

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemleri

28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da yapılacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakemleri; Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal ve Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda gerçekleştirilecek ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'leri;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eyseric, Fall, Mabil, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Mert Hakan, Crespo, İrfan, Arda, Valencia, Serdar Dursun . .

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