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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının sonuncusunu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile gerçekleştirecek. Bu haftayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, tüm hazırlığıyla maçın saatini bekliyor. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen karşılaşmanın detayları...

1 Saat Önce
2022-02-28 11:05:14
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının sonuncusunu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile gerçekleştirecek. Bu haftayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, tüm hazırlığıyla maçın saatini bekliyor. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen karşılaşmanın detayları...

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler kimler?

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. İşte bu sefer yapılacak olan karılaşmanın muhtemel 11'leri...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eyseric, Fall, Mabil, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Mert Hakan, Crespo, İrfan, Arda, Valencia, Serdar Dursun .

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