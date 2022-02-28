Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının sonuncusunu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile gerçekleştirecek. Bu haftayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, tüm hazırlığıyla maçın saatini bekliyor. Peki ama Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen karşılaşmanın detayları...