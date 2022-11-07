Kars ve Siirt kurası ne zaman? TOKİ sosyal konut ilk iş yerim projesi Kars ve Siirt kura tarihi
Kars ve Siirt kurası ne zaman? TOKİ sosyal konut ilk iş yerim projesi Kars ve Siirt kura tarihi merak konusu haline geldi. Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 12 ilde 22.057 konut kurasının 10 günde çekileceğini belirtti. Peki ama Kars ve Siirt ne zaman, kaç kura çekilecek? İşte detaylar...
2022-11-07 10:33:32
Kars ve Siirt kurası ne zaman? TOKİ sosyal konut ilk iş yerim projesi Kars ve Siirt kura tarihi merak konusu haline geldi. Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 12 ilde 22.057 konut kurasının 10 günde çekileceğini belirtti. Peki ama Kars ve Siirt ne zaman, kaç kura çekilecek? İşte detaylar...
Kars ve Siirt kurası ne zaman?
TOKİ sosyal konut "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" Kars ve Siirt kura tarihi açıklandı. Projenin üzerinden 2 ay geçmeden ilk kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. İlk etapta 12 yılda 22.057 konutun kurası çekilmiş olacak.
- Buna göre 7 kasım pazartesi Şırnak'ta 1450 konut Ardahan'da 250 konut çekilişi,
- Daha sonra 8 Kasım salı günü Kars'ta 1.070 konut Siirt'te 903 konut için kura çekilişi yapılmış olacak.
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