Kars ve Siirt kurası ne zaman? TOKİ sosyal konut ilk iş yerim projesi Kars ve Siirt kura tarihi

Kars ve Siirt kurası ne zaman? TOKİ sosyal konut ilk iş yerim projesi Kars ve Siirt kura tarihi merak konusu haline geldi. Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 12 ilde 22.057 konut kurasının 10 günde çekileceğini belirtti. Peki ama Kars ve Siirt ne zaman, kaç kura çekilecek? İşte detaylar...