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'Kadınsın yapamazsın' dediler, 59 yaşında başardı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 10 yıl önce yaşamını yitiren eşinin yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlayarak 3 inek alıp besiciliğe başlayan Gülçin Sakaroğlu (59), aradan geçen süre içerisinde devlet desteğiyle hayvan sayısını 600’e çıkardı.

1 Saat Önce
2021-07-12 11:28:27
'Kadınsın yapamazsın' dediler, 59 yaşında başardı

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GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 10 yıl önce yaşamını yitiren eşinin yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlayarak 3 inek alıp besiciliğe başlayan Gülçin Sakaroğlu (59), aradan geçen süre içerisinde devlet desteğiyle hayvan sayısını 600'e çıkardı. 3 yıl önce de araç kullanmayı öğrenip ehliyet alan Sakaroğlu, "Kadınlar, asla hayallerinden vazgeçmemeli ve çalışarak başarıya ulaşmalıdır" dedi.

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Yavuzeli'ne bağlı Yöreli Mahallesi'nde yaşayan 4'ü kız, 5 çocuk annesi Gülçin Sakaroğlu'nun 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi İmam Sakaroğlu'nun yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı. Çevresindekiler, çocukları evlendiği için yalnız olan Sakaroğlu'nu, yapamayacağını söyleyerek vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, eşinin hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Sakaroğlu, elindeki birikimle 3 inek alarak besiciliğe başladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurup 183 koyun alarak çiftliği büyüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu. Çiftliğinde 12 kişiyi istihdam ederek çevresindekilere örnek olan Sakaroğlu, 3 yıl önce araç kullanmayı da öğendi.

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‘KİMSE İNANMIYORDU AMA BAŞARDIM'

Kendisine kimse inanmamasına rağmen başardığını belirten Gülçin Sakaroğlu, "Eşim ölmeden önce çiftlik için inşaata başladı. Ancak, eşim kalp krizinden vefat etti. Çocuklarım 'burası babamın hatırasıdır, yaşatalım' dediler. Ben da çocuklarımın desteğini aldıktan sonra yarım kalan inşaatı bitirerek bu işe başladım. Bana çevremdekiler 'eşin ölmüş, kadın başına yapamazsın' dedi. Ama ben yılmadım, kimse inanmıyordu ama ben başardım. 3 inekle başladım ama şimdi 600 hayvanım var" dedi.

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'BEN BU YAŞIMDA BAŞARDIM, HERKES BAŞARABİLİR'

Sakaroğlu, kadınların istedikten sonra her işin üstesinden gelebileceğini söyledi. 3 yıl önce de araç kullanmayı öğrenerek işlerini daha hızlı sürede yapabildiğini anlatan Sakaroğlu, "Kadın isterse her şeyi başarır. Ben 59 yaşındayım ve işimin yorucu olması gerekçesiyle 3 yıl önce araç kullanmayı dahi öğrendim. Artık her işimi kendi aracımla hallediyorum. Aracımla süt ürünlerini taşıyorum. Bana yapamazsın diyenlere inat her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi bana yapamazsın diyenler beni görünce 'helal olsun' diyor" diye konuştu.

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Besciliği keyifle yaptığını ve 12 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Sakaroğlu, "Günüm tamamen burada geçiyor. Doğal olduğu için insanlar gelip süt ve süt ürünlerini çiftlikten alıyor. Çocuklarım, 'artık yoruluyorsun bu işi bırak' diyorlar ama ben bu işi severek yapıyorum. Bir iş yapıyorsanız mutlaka sevmeniz lazım. Şimdiki gençler rahat iş arıyor. Ama ben tüm gençlere hayvancılık yapmalarını tavsiye ediyorum. Devlet desteklerini değerlendirsinler ve en önemlisi de işi yapmak için kararlı olsunlar. Ben bu yaşımda başardım ve inan herkes bunu başarabilir. Kadınlara da tavsiyem asla hayallerinden vazgeçmeyerek, çevresinin sözlerine kulak tıkayarak çok çalışarak başarılı olsunlar" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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