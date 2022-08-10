İstanbul’da hava durumu nasıl? İstanbul’da yağmur ne zaman, saat kaçta yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da yağışların etkili olacağı uyarısı geldi. Peki İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul’da yağmur kaça kadar yağacak? İşte İstanbul hava durumu…

İstanbul'da şiddetli yağmur uyarıları metropol halkını tedirgin etti. Peki İstanbul'da yağmur ne kadar yağacak? İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak? İstanbul hava durumu nasıl? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarından sonra bugün İstanbul Silivri'de yağmur yağışı başladı.

İHA'da yer alan habere göre yoğun sağanak yağış, Silivri merkezinde ve köylerinde etkisini gösterdi.

İlçede etkili olan sağanak yağış yolların göle dönmesine neden oldu. Vatandaşlar yağmurun tehlikesinden korunmaya çalışıyorlar.

İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağmurlu havanın 11 Ağustos Perşembe akşamına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. İsatanbul'da hava sıcaklığı bugün genelinde 32°C idi, yarın ise 29°C olması bekleniyor.

İstanbul'da yağmur nerelere yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."