İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci'nin hayatı, eşi, işi, mesleği, annesi, babası, boyu, kilosu...

İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci'nin hayatı, merak konusu haline geldi. Kuzey Yıldızı dizisinden sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demirci, Hande Soral ile evli. İsmail Demirci'nin eşi, işi, mesleği, boyu, kilosu ve daha fazlası...

İsmail Demirci'nin hayatı, merak konusu haline geldi. Kuzey Yıldızı dizisinden sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demirci, Hande Soral ile evli. İsmail Demirci'nin eşi, işi, mesleği, boyu, kilosu ve daha fazlası...

İsmail Demirci kimdir?

İsmail Demirci 13 Kasım 1984 yılında Ankara'da, Fevzi ve Nezaket Demirci çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erkan karakteri ile tanınmaya başladı.

14 Eylül 2019 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral ile evlendi. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.

Demirci 1,92 boyundadır.

İsmail Demirci'nin oynadığı dizi ve filmler