Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeklerini adı belli oldu! Hande Soral'ın bebeğinin adı ne?
Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeklerini adı belli oldu! Soral ve Demirci çifti geçtiğimiz aylarda bebekleri olacağını duyurmuştu. Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Soral'ın bebeğinin cinsiyeti de merak konusu olmuştu. Şimdi ise gündeme çiftin bebeklerinin ismi yerleşti. Peki ama Hande Soral'ın bebeğinin adı ne? İşte detaylar...
2022-03-21 16:32:24
Soral ve Demirci çifti geçtiğimiz aylarda bebekleri olacağını duyurmuştu. Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Soral'ın bebeğinin cinsiyeti de merak konusu olmuştu. Şimdi ise gündeme çiftin bebeklerinin ismi yerleşti. Peki ama Hande Soral'ın bebeğinin adı ne? İşte detaylar...
Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeklerini adı belli oldu!
2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebekleri olacak. Çift, bebeklerinin olacağını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmıştı.
Geçtiğmiz aylarda erkek bebeklerinin olacağını duyuran Soral ve Demirci oğullarına "Ali" adını takacak.
Hande Soral'ın bebeğinin adı ne?
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin adı Ali olacak.
YORUMLAR (0)