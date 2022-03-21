Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeklerini adı belli oldu! Hande Soral'ın bebeğinin adı ne?

Hande Soral İsmail Demirci çiftinin bebeklerini adı belli oldu! Soral ve Demirci çifti geçtiğimiz aylarda bebekleri olacağını duyurmuştu. Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Soral'ın bebeğinin cinsiyeti de merak konusu olmuştu. Şimdi ise gündeme çiftin bebeklerinin ismi yerleşti. Peki ama Hande Soral'ın bebeğinin adı ne? İşte detaylar...