İnşirah suresi nasıl okunur? İnşirah suresi anlamı ne? İnşirah suresi Türkçe okunuşu

Kur’an-ı Kerîm’in surelerinden olan İnşirah suresi ne anlatıyor? İnşirah suresinin okunuşu nasıl? İnşirah suresinin faziletleri neler? İşte İnşirah suresi ile ilgili detaylı bilgiler…

Mekke döneminde indirilen sureler arasında yer alan İnşirah Suresi 8 ayetten oluşur. Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü suresidir. Peki İnşirah ne demek? İnşirah suresinin anlamı ne? İnşirah suresi Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İnşirah suresini okumanın sevapları neler?

İnşirah, sözlükte açılmak ve genişlemek olarak anlamlandırılır. İnşirah suresi genel olarak sıkıntılardan kurtulmak, feraha ermek, musibetleri yok etmek için okunan sure olarak bilinir.

Göğsü daralanlara, sıkıntı içerisinde ve stresli olanlara okunması tavsiye edilen İnşirah suresi nasıl okunur?

İnşirah suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Ve ağır yükünü kaldırmadık mı?

3- O senin sırtını ezen yükünü.

4- Senin şanını yükseltmedik mi?

5- Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

6- Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

7- Öyleyse (işlerinden) boş kalınca, hemen (ibadete) dur.

8- Ve yalnız Rabb'ine yönel.

İnşirah suresi Arapça

İnşirah suresi fazileti

İnşirah suresi, sıkıntı çeken, stres içinde olan, gönlü daralan kişiye okunursa, Allah'ın izni ile şifa bulur.

Her gün İnşirah suresini 7 kez okumaya devam eden kimsenin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve rızkının artacağı rivayet edilir.

Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.” denilmiştir.

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