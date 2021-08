İmamoğlu, İBB'nin kahramanları ile piknik yaptı

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Şunu ispat ettiniz; İstanbul Türkiye'dir. İstanbul, gerçekten Türkiye'nin her konudaki lokomotifidir. Yardımlaşmadaki lokomotifidir. Türkiye'nin vicdanını, gücünü İstanbul temsil eder” dedi. İmamoğlu ayrıca, yangınlara karşı verdiği mücadelede tüm Türkiye'nin takdirini kazanan İBB personelinin her birine “Teşekkür Belgesi” verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm ülkeyi derin bir endişe içinde bırakan orman yangınlarına karşı mücadele eden İBB'nin kahraman personeli ve aileleriyle piknikte bir araya geldi. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Şunu ispat ettiniz; İstanbul Türkiye'dir. İstanbul, gerçekten Türkiye'nin her konudaki lokomotifidir. Yardımlaşmadaki lokomotifidir. Türkiye'nin vicdanını, gücünü İstanbul temsil eder” dedi. İmamoğlu ayrıca, yangınlara karşı verdiği mücadelede tüm Türkiye'nin takdirini kazanan İBB personelinin her birine “Teşekkür Belgesi” verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlara karşı kahramanca mücadele eden İBB personeli ve aileleriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen piknik organizasyonuyla bir araya geldi. Kahraman 825 İBB personelinin katıldığı piknikte, İBB Genel Sekreteri Can Akın Cağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve diğer İBB birimlerinin yetkilileri hazır bulundu.

SİZLERLE OLMAKTAN MUTLUYUM

İBB'nin kahraman personeli ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti, “İnsanı gururlandıran, ailesi ve çalışma arkadaşlarıdır” sözleriyle dile getiren İmamoğlu, “Sizler gibi yol arkadaşım olduğu için, sizi mutlu kılan ailelerinizle bir arada olduğum için çok mutluyum” dedi.

VERDİĞİNİZ MESAJ ÇOK DEĞERLİYDİ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketine müdahale eden personelin geri döndüğünde onları da selamlayacağını belirten İmamoğlu, “Felaketlerin yaşandığı bölgelerde bulundunuz, yaraların sarılması adına hizmetler yaptınız. Ne mutlu bana. İstanbul halkına ne mutlu. Sizler gibi, İstanbul için emek verme mücadelesinin içinde olan çalışma arkadaşlarımız, ‘İhtiyaç olduğunda ülkemizin her noktasına gider ve görevimizi en iyi şekilde yaparız' mesajını vermeniz çok değerliydi. Bu manada bütün emekçi dostlarıma, görev alan herkese, her yol arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum. Tek tek ellerini sıkmış kabul etsinler” diye konuştu.

İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİDİR

Felaketlerde telafisi mümkün olmayan olayların yaşandığını ifade eden İmamoğlu, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu afetlerin, ülkemizde hiçbir canın yok olmasına sebep olmamasını da diliyorum. Şunu ispat ettiniz; İstanbul Türkiye'dir. İstanbul gerçekten Türkiye'nin her konudaki lokomotifidir. Yardımlaşmadaki lokomotifidir. Türkiye'de ekonomiyi iyi yapacaksanız İstanbul'da iyi bir şeyler olması lazım. Türkiye'nin vicdanını İstanbul temsil eder, gücünü İstanbul temsil eder. Ülkemizin dört bir yanına yardıma koştunuz ve koşmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla sizler aynı zamanda, on altı milyon İstanbul'un yardıma koşan, el uzatan, o on altı milyon insanın elleri oldunuz, yüreği oldunuz. Cesaretinizle, çalışkanlığınızla, özverinizle her bir canlıya olan sevginizle bizleri temsil ettiniz, gönülleri kazandınız. Bu manada gerçekten Allah hepinizden razı olsun.”

İNSANLIĞA VE HAYATA YAPTIĞINIZ KATKILAR İÇİN MİNNETTARIZ

İmamoğlu, cuma günü yangın bölgelerinde incelemelerde bulunacağını belirterek, hayatın hızlıca normale dönüşmesi için 11 büyükşehir belediyesi olarak çalışacaklarını kaydetti. İmamoğlu, dayanışmanın toplumu güçlendirdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Kahramanlarımızı yalnız bırakmayan onlara buradan duasını yollayan, arkalarında ailelerin olduğunu hissettiren çok kıymetli eşlerine, çocuklarına da minnet duygularımı iletiyorum. Çünkü sevdiklerinizi afet bölgelerine yolluyorsunuz ve günlerce ayrı kalıyorsunuz. Görev yapan arkadaşlarımızla, aileleri olarak ne kadar gurur duysanız az olduğunu ifade etmek isterim. Tüm Türk halkı, bütün milletimiz, bu gururu ve bu duygularla sizinle paylaştığını bilmenizi istiyorum. Bu manada değerli bir süreci yaşattınız. İnşallah hiç afet olmasın, inşallah sizlere hiç ihtiyaç olunmasın; ama olduğunda da hem ülkemiz hem şehrimiz güvenilir bir ekibe sahip olduklarının farkında oldular. Tekrar hepinize görevlerinizden dolayı başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Halkımıza, özellikle milletimizin birlik ve beraberliğine insanlığa ve hayata yaptığınız katkılar için minnettarız. Allah hiçbir zaman bizlere böyle sıkıntılı günler yaşatmasın. Hepinize güzel, keyifli, huzurlu, mutlu, başarılı günler diliyorum.”

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Yangın felaketine karşı kahramanca mücadele eden İBB'nin 825 personeli için “Teşekkür Belgesi “ hazırlandı. İmamoğlu, afet bölgelerinde görev yapan tüm kahramanlar adına temsilen 13 personele teşekkür belgelerini verdi. Diğer personelin de belgeleri ise evlerine gönderilecek.

GÜDEN ÇİFTİNİN MASASINA OTURDU

İmamoğlu, İBB'nin kahraman 825 personelinden biri, Ersin Güden eşi Zeynep Güden ve üç çocuğunun masasına oturarak piknik yaptı ve sohbet etti. İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve şarkılar, piknik alanını dolduran yaklaşık bin kişiye unutamayacakları bir gün yaşattı.