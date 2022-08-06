İlginç yaratığın görüntüleri şaşırttı! Yetkililer anında aradı

Dorian Borcherds isimli bir dalgıç, Papua Yeni Gine kıyılarında ilginç bir yaratığın görüntülerini kaydetti. Borcherds'ın kayda aldığı görüntüleri inceleyen uzmanlar, ilginç yaratığın muhtemelen yeni bir denizanası türü olduğunu söyledi.

Bilim insanları karalardaki canlı türlerini kayıtlara geçmede çok zorlanmasalar da, suyun derinliği gizemini korumaya devam ediyor.

Son olarak Papua Yeni Gine kıyılarında dalış yapan Dorian Borcherds ismindeki bir dalgıç, birkaç kez gözüne takılan ilginç bir yaratığı kaydetmeye karar verdi.

20 yıllık tüplü dalışta bu canlıyı sadece 3-4 kez gördüğünü belirten dalgıç, ilginç yaratığı en ince ayrıntısına kadar görüntülemeye çalıştı.

Daha sonra görüntüleri kızına gönderen Borcherds, deniz canlısının ne olduğunu çözmeye çalıştı.

İLGİNÇ YARATIK UZMANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Borcherds, deniz canlısını, "Olağandışı çizgileri var. Bir futbol topundan biraz daha büyük ve oldukça hızlı yüzen bir denizanası." şeklinde tarif etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, deniz sakinlerinin bulunduğu görüntüler araştırmacıların ilgisini çekti. Görüntülerin paylaşılmasından yarım saat sonra, Avustralya Denizcilik Danışma Servisi "Stinger"den deniz biyoloğu Lisa-Ann Gershwin'den bir telefon aldı.

Bilim adamı, bunun Mayıs 1997'de Great Barrier Reef'te yakalanan aynı denizanası olduğunu düşündü.

YANILDILAR

1997'deki olayda, araştırmacılar daha sonra hayvanı yakalamış ve incelemişti. Arından denizanası 'Chirodectes maculatus' olarak adlandırılmıştı.

Ancak bilim adamları, Dorian'ın videosunu arşivlenmiş videoyla karşılaştırdıklarında, dalgıcın muhtemelen yeni bir denizanası türü gördüğü sonucuna vardılar.

Denizanası konusunda uzman olan Griffith Üniversitesi'nden Profesör Kylie Pitt, Yeni Gine kıyılarındaki denizanalarının gerçekten de yeni bir tür olabileceğini, ancak bunun yalnızca videodan doğrulanamayacağını söyledi.

Pitt, "Bir örnek alabilirsek ve morfolojisini genetik testlerle birlikte tanımlayabilsek harika olurdu." dedi. .