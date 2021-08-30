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İçeceğindeki arı boğazını soktu; hayatını kaybetti
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TIMETURK / YAŞAM / İçeceğindeki arı boğazını soktu; hayatını kaybetti

İçeceğindeki arı boğazını soktu; hayatını kaybetti

İş gezisi için Karadağ’a giden Vural Şenalp, bir restoranda yudumladığı içecekteki arının boğazından sokmasıyla hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-08-30 12:16:37
İçeceğindeki arı boğazını soktu; hayatını kaybetti

İstanbul'da şans oyunu bayisi işleten evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Vural Şenalp, bir arkadaşı ile iş gezisi için Karadağ'ın Budva kentine gitti.

Hem iş görüşmesi hem de tatil yapacağı belirtilen Şenalp, 22 Ağustos 2021 pazar günü, arkadaşı ile yemek için deniz kenarında bir restorana oturdu.

Hürriyet'in haberine göre Şenalp, sipariş ettiği içecekten bir yudum aldı. Aldığı yudumla birlikte boğazında bir acı hissetti. Şenalp, fark etmediği arının içeceğiyle birlikte ağzının içine girdiğini anladı. Vural Şenalp, kendine gelmek için denize atladı. Denizde bir süre yüzen Şenalp, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Arkadaşı hemen denize koştu ve çevredekilerle birlikte Şenalp'i kıyıya çıkardı.

Şenalp'e ilk müdahaleyi kıyıda bulunan sağlık ekibi yaptı. Yaklaşık 10 dakika yapılan kalp masajının ardından biraz kendine gelen Şenalp, ambulansla hastaneye götürüldü.

İKİ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastanadeki doktorlar, arının Şenalp'i boğazından soktuğunu belirledi. Yoğun bakımda iki gün kalan Şenalp, Türkiye'ye getirilmek istendiği gün hastanede hayatını kaybetti.

Vural Şenalp'in cenazesi geçen perşembe günü Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Şenalp için cuma günü Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Şenalp'in cansız bedeni Kilyos Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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