Hırka-i Şerif ziyarete kapatıldı mı? Hırkai Şerif son ziyaret günü ne zaman? Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık?

Hırka-i Şerif ziyarete kapatıldı mı? 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılması Müslümanları sevince boğdu. 22 Nisan günü Hırka-i Şerif ziyaretleri ne zaman son bulacak? Hırkai Şerif son ziyaret günü ne zaman? Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık? İşte detaylar...

2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılması Müslümanları sevince boğdu. 22 Nisan günü Hırka-i Şerif ziyaretleri ne zaman son bulacak? Hırkai Şerif son ziyaret günü ne zaman? Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık? İşte detaylar...

Hırka-i Şerif ziyarete kapatıldı mı?

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir bu yıl Hırka-i Şerifin ziyarete açıldığını belirtmişti.

22 Nisan Cuma günü açılan Hırka-i Şerif ziyareti, 29 Nisan Cuma son bulacak.

Hırka-i Şerif 22 Nisan günü ziyarete açıldı!

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif Vakfı tarafından bu sene de ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı. Vaka sayılarındaki düşüş bu kararı değiştirdi.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti. Samir yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı. (DHA)