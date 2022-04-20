Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?
Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Koronavirüsün etkisiyle kapanan ziyaret alanlarından biri de Hırka-i Şerif olmuştu. 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı açıklandı. Veysel Karani'nin 59. kuşak torununun muhafaza etmiş olduğu Hırka-i Şerifin ne zaman ziyarete açılacağı merak ediliyor. Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
2022-04-20 13:23:52
Koronavirüsün etkisiyle kapanan ziyaret alanlarından biri de Hırka-i Şerif olmuştu. 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı açıklandı. Veysel Karani'nin 59. kuşak torununun muhafaza etmiş olduğu Hırka-i Şerifin ne zaman ziyarete açılacağı merak ediliyor. Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Hırka-i Şerif açıldı mı?
Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı.
Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir bu yıl Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağını belirtti. Samir, Hırkai Şerifin 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a gününe kadar ziyaret edileceğini belirtti.
Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022
Samir'in yaptığı açıklamaya göre 22 Nisan günü saat 10.00'da Hırkai Şerif ziyarete açılacak. Detaylı bilgi için aşağıdaki ilgili habere tıklayınız..
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