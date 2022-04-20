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TIMETURK / YAŞAM / Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?

Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?

Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Koronavirüsün etkisiyle kapanan ziyaret alanlarından biri de Hırka-i Şerif olmuştu. 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı açıklandı. Veysel Karani'nin 59. kuşak torununun muhafaza etmiş olduğu Hırka-i Şerifin ne zaman ziyarete açılacağı merak ediliyor. Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2 Saat Önce
2022-04-20 13:23:52
Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?

Koronavirüsün etkisiyle kapanan ziyaret alanlarından biri de Hırka-i Şerif olmuştu. 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı açıklandı. Veysel Karani'nin 59. kuşak torununun muhafaza etmiş olduğu Hırka-i Şerifin ne zaman ziyarete açılacağı merak ediliyor. Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hırka-i Şerif açıldı mı?

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir bu yıl Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağını belirtti. Samir, Hırkai Şerifin 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a gününe kadar ziyaret edileceğini belirtti.

Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022

Samir'in yaptığı açıklamaya göre 22 Nisan günü saat 10.00'da Hırkai Şerif ziyarete açılacak. Detaylı bilgi için aşağıdaki ilgili habere tıklayınız.

Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman açılacak? Hırka-i Şerif ziyaret tarihi belli oldu mu?
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