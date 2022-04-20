Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?

Hırka-i Şerif cami ziyaret saatleri 2022 | Koronavirüsün etkisiyle kapanan ziyaret alanlarından biri de Hırka-i Şerif olmuştu. 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı açıklandı. Veysel Karani'nin 59. kuşak torununun muhafaza etmiş olduğu Hırka-i Şerifin ne zaman ziyarete açılacağı merak ediliyor. Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...