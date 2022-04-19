Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman açılacak? Hırka-i Şerif ziyaret tarihi belli oldu mu?

Hırka-i Şerif açıldı mı? Vaka sayılarının yükselmesinden sonra Hırka-i Şerif ziyaretlerine ara verilmesine karar verilmişti. 2 yılın sonunda Hırka-i Şerif ziyaretlerini tekrar açılmasına karar verildi. Peki ama Hırka-i Şerif'i ne zaman ziyaret edebiliriz? Hırka-i Şerif ne zaman açılacak? Hırka-i Şerif ziyaret tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Vaka sayılarının yükselmesinden sonra Hırka-i Şerif ziyaretlerine ara verilmesine karar verilmişti. 2 yılın sonunda Hırka-i Şerif ziyaretlerini tekrar açılmasına karar verildi. Peki ama Hırka-i Şerif'i ne zaman ziyaret edebiliriz? Hırka-i Şerif ne zaman açılacak? Hırka-i Şerif ziyaret tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Hırka-i Şerif açıldı mı? Hırka-i Şerif ne zaman açılacak?

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif Vakfı tarafından bu sene de ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı. Vaka sayılarındaki düşüş bu kararı değiştirdi.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti. Samir yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı. (DHA)

Hırka-i Şerif ölçüleri

Sekiz parçadan oluşan, 1 metre 20 santim uzunluğundaki hırka, genç develerin boğazlarının altındaki tüylerden dokunmuş. Özellikle Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretçi akınına uğrayan Hırka-i Şerif, gümüş bir koruma içinde saklanıyor.