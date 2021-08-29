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TIMETURK / YAŞAM / Haluk Levent görevini bırakıyor

Haluk Levent görevini bırakıyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent, AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına taşınacağını açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-29 08:24:20
Haluk Levent görevini bırakıyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent, AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına taşınacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)"

Ekran Resmi 2021-08-29 08.24.07

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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