Kuruluş Osman 82.bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm (81. bölüm) full HD

Kuruluş Osman 82.bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Gündüz Bey öldü mü, ölmedi mi sorularını araştıran izleyici, yeni bölümü iple çekiyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu, Gündüz Bey gerçekten öldü mü, diziden çıkıyor mu? Tarihte bu durum nasıl yaşandı, dizide nasıl aktarılacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm (81. bölüm) linki ve özeti...

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Gündüz Bey öldü mü, ölmedi mi sorularını araştıran izleyici, yeni bölümü iple çekiyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu, Gündüz Bey gerçekten öldü mü, diziden çıkıyor mu? Tarihte bu durum nasıl yaşandı, dizide nasıl aktarılacak?

Kuruluş Osman 82.bölüm tek parça izle

Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

Kuruluş Osman'ın son bölümü olan 82. bölümü izlemek için TIKAYINIZ...

Gündüz Bey tarihte nasıl öldü?

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

Diziden Günüz beyin erken ayrılmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. .