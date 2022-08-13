Gümüşhane'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde içinde doktorların bulunduğu otomobil hastaneye 500 metre uzaklıkta kamyonla çarpıştı. Kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Kelkit-Erzincan karayolunda ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki kamyon, karşı istikamete geçmeye çalışırken kamyonun arkasından ilerleyen Doktor Erkan Davarcı yönetimindeki otomobil kamyona çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Davarcı yaralandı, otomobilde sıkışan aynı hastanenin Göz Doktoru Burçin Şan ise hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut'un da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Cildiye Uzmanı Erkan Davarcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kamyon sürücüsü Vahit Erden ve Derya Bulut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. .