Gizem Karaca Kimdir, Nerelidir? Gizem Karaca Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
Gizem Karaca kimdir? Oyuncu Gizem Karaca aslen nerelidir? Gizem Karaca’nın yer aldığı dizi ve filmler hangisi? Gizem Karaca’nın boyu kaç? Gizem Karaca kaç kilo? Oyunculuğu ve güzelliği ile ilgi çeken Gizem Karaca son zamanlarda gündemde yer alan ünlü isimler arasında yer aldı. Miss Turkey ile adını duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca birçok dizi ve filmde muhteşem bir oyunculuk performansı sergiledi. Sizler için Gizem Karaca hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…
2022-08-06 20:43:29
Gizem Karaca Kimdir?
Gizem Karaca kimdir, nerelidir? Oyuncu Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 yılında Cüneyt ve Münevver çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Gizem Karaca başak burcu olup 1,70 cm ve 55 kilo ağırlığındadır. Güzel oyuncunun aslen Annesi Arnavut, babası ise Selanik Göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. Ünlü oyuncu Gizem Karaca ilkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitirdi. Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu. 2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır. New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.16 Eylül 2017 tarihinde hayatını Güzel Köylü dizisi çekimlerinde tanıştığı işletmeci Kemal Ekmekçi'yle birleştirdi.
Gizem Karaca Yer Aldığı Dizi ve Filmler Hangisi?
- İçimdeki Fırtına 2017
- Unutsam Sevmeyi 2017
- İstanbul Sokakları 2016
- Seni Seviyorum Adamım 2014
- Benim Hala Umudum Var 2013
- Emir'in Yolu 2012
- Eve Düşen Yıldırım 2012
- Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2021
- Küçük Ortak
- Sosyetik Gelin 2018
- Elli Kelimelik Mektuplar
- Seni Seviyorum Adamım 2014
- Organik Aşk 2018
- 2020.
- Şampiyon. Elisa.
- İnsanlık Suçu. 2018. Suna Değirmenci.
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