Gizem Güven Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Gizem Güven kimdir? Sihirli Annem dizisinin Ceren’i kimdir, nerelidir? Gizem Güven kiminle evli? Sihirli Annem ve Selena dizisi ile yakından tanıdığımız oyunculardan Gizem Güven arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

Gizem Güven Kimdir, Nerelidir?

Güzel oyuncu Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu henüz 3 yaşındayken reklam filminde rol almasıyla televizyon dünyası ile tanıştı. İlk dizi projesi ise Temiz Aile Temiz Gelecek oldu. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterine hayat verdi. 2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam eti. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. İlkokul eğitimini Özel Koza Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Gizem Güven, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi ile eğitimini sürdürdü. Bir süre çizim eğitimleri alan Gizem Güven, Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz burslu olarak kazandı. Gizem Güven, son olarak 2015 yılında ekranlarda yer aldı. Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 2020 eylül ayında evlenmişti. Gizem Güven, Siverek Belediye spor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile 2022 yılında yollarını ayırdılar.

Gizem Güven Yer Aldığı Projeler

İki Arada- Özge (2002)

Sihirli Annem- Ceren (2003-2006- 2011-2012)

Selena- Leyla (2006-2009)

Yedikule Hayat Yokuşu- Ayfer (2014)

Ne Münasebet- Ayça (2015)

Dublaj çalışmaları

Lilo ve Stiç 1-2 (2002) / Lilo karakteri

Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

Son Peygamber (2002)

Kayıp Balık Nemo (2003) /pembe mürekkep balığı

Sürüsüne Bereket (2003)

Reklam filmleri