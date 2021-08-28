Gençlik Oyunları heyeanı Başakşehir'i saracak

Başakşehir Belediyesi 2017 yılında başlattığı Gençlik Oyunları bu yıl 25 ilçenin katılımıyla İstanbul Gençlik Oyunları ismi altında düzenlenecek.

Başakşehir Belediyesi 2017'de başlattığı Gençlik Oyunları bu yıl 25 ilçenin katılımıyla İstanbul Gençlik Oyunları ismi altında düzenlenecek.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, Başakşehir'deki liseler arasında başlatılan Başakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'un Avrupa yakasındaki 25 ilçenin gençlerinin katılımıyla düzenlenecek. İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İstanbul Gençlik Oyunları adı altında gerçekleştirilecek organizasyonda, 100 bin genç; spor, sanat ve teknoloji kategorilerindeki 17 farklı branşta yarışacak.

11 Ekim'de start verilecek

89 turnuva ve etkinliğin yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları, teknolojik gelişmeler sonucu ilginin her geçen gün arttığı drone ve espor yarışmalarının yanı sıra gençlerin yoğun ilgi gösterdiği paintball ve balon futbolu gibi birbirinden rekabetçi turnuvalara ev sahipliği yapacak. Engelsiz gençlere yönelik turnuvaların da düzenleneceği İstanbul Gençlik Oyunları'nda, öğrencilerin dışında öğretmen ve okullara da çeşitli ödüller verilecek. 13 Eylül 2021'de kayıtları başlayacak oyunlar 11 Ekim 2021'de start verecek.

Sunuculuğunu milli sporcu Merve Aydın'ın yaptığı etkinlik özel şovlara sahne oldu. İstanbul Gençlik Oyunları'nın resmi şarkısı rap sanatçısı Resul Aydemir tarafından seslendirilecek ve çekimleri Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtım filmi de ilk kez etkinlikte gösterildi.

Mall Of İstanbul Hilton Oteli'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün Başakşehir'den, İstanbul gençliğine bir armağan veriyoruz. Türkiye'de bir başka örneği olmayan, hatta ve hatta Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olan Başakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren artık İstanbul Gençlik Oyunları adı altında düzenlenecek. Her yıl binlerce Başakşehirli gencimizi spordan sanata, bilimden teknolojiye onlarca yarışma ve turnuvada bir araya getirdiğimiz Gençlik Oyunlarımız, bu yıl Avrupa yakasındaki 25 ilçemizin gençlerini buluşturacak. Başakşehir'de yakaladığımız dinamizm, Başakşehir'de yaşadığımız heyecan İstanbul'u ve İstanbul gençliğini de saracak. İstanbul Gençlik Oyunları'nın İstanbul'umuzun kıymetli gençlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Kovid-19 salgınının etkileri en kısa sürede ortadan kalkar. Gençlerimiz, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte oyunların heyecanını hep birlikte yaşar” diye konuştu.

“Gençlerimize inanıyoruz”

Kartoğlu, “Kıymetli Konuklar, gençlerimiz ve çocuklarımız bizlerin göz aydınlığı, umudu, yarınları. Onların en iyi şekilde eğitim alması ve en iyi şekilde yetişmesi, dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilmelerinin yegane yolu. Bizler; gençlerimizin geleceği için, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Harika işlere imza atıyorlar, Bu yüzden gençlerimize inanıyoruz ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle adı İstanbul Gençlik Oyunları olan Başakşehir Gençlik Oyunları'nı da, gençlerimize olan bu inançla başlattık. Oyunların ilkini 2017 yılında düzenledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle, Başakşehir'deki liselerimizi bir araya getirdik. 6 ay boyunca 5 binden fazla gencimizin katılımıyla inanılmaz keyifli, eğlenceli ve yarışmacı turnuvalar düzenledik. İkinci yılımızda oyunlara katılan öğrenci sayımız 15 bini aştı. Üçüncü yılımızda bir rekora imza attık. Başakşehir'deki ortaokullarımızın da katılımıyla 24 bin gencimizi, 57 spor, 8 kültür ve sanat yarışması, 6 bilim ve teknoloji yarışması olmak üzere toplam 71 turnuvada bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir'den İstanbul'un gençlerine armağan olsun”

Gençlerin oyunlara olan ilgi ve beklentisinin çok yüksek olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Engelsiz gençlerimize yönelik yarışmaların da düzenleneceği İstanbul Gençlik Oyunları'nda, öğrencilerimizin dışında öğretmen ve okullarımıza da çeşitli ödüller verilecek. İstanbul Gençlik Oyunları, gençliğin şehri, genç dostu Başakşehir'den İstanbul'un gençlerine armağan olsun.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.