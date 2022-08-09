Genç MUSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal Kimdir?

1993 doğumlu olan Yunus Furkan Akbal, 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini bilen Akbal, 2016-2017 yıllarında TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu – Girişimci Kulüpler Platformunda görev almıştır. Günümüzde Fuzul Holding bünyesinde faaliyet gösteren Fuzul Ev'in Yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Newinn, Rubik Para ve Nevita gibi Fuzul Holding şirketlerinde de yönetim kurulu üyesidir.. Akbal ayrıca 2013 yılından bu yana MÜSİAD üyesidir ve 2014 – 2019 yılları arasında Genç MÜSİAD Kurul Üyesi olarak görev almıştır. 2019 yılı mart ayından bu yana Genç MÜSİAD Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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