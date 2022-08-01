Fındık alım tarihi | TMO fındık alımları ne zaman başlar? Kabuklu fındık alım tarihleri açıklandı mı?

Fındık alım tarihi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından fındık alımları konusu gündemdeki yerini aldı. Peki fındık alımları ne zaman yapılacak? Kabuklu fındık alım tarihleri açıklandı mı? TMO fındık alımları ne zaman başlar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından fındık alımları konusu gündemdeki yerini aldı. Peki fındık alımları ne zaman yapılacak? Kabuklu fındık alım tarihleri açıklandı mı? TMO fındık alımları ne zaman başlar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TMO fındık alımları ne zaman başlar?

Fındık alım tarihi TMO tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos Pazartesi günü fındık alımları başlayacak. Randevular 15 Ağustos günü alınabilecek.

TMO fındık fiyatları

TMO fındık alım tarihinin yanı sıra fındıkların kalitesine göre kilo fiyatlarını da açıkladı.

Giresun kalite için 53.00 TL/Kg,

Levant kalite için 52.00 TL/Kg,

Sivri kalite için ise 51.00 TL/Kg olarak alım gerçekleştirilecek.

TMO fındık alımı için randevu nasıl alınır?

Fındık alım için TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresine başvuruda bulunabilirsiniz.