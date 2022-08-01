Fındık alım fiyatı ne kadar? 2022 fındık alım fiyatları açıklandı | Kabuklu fındık alımları ne zaman?

Fındık alım fiyatı ne kadar? Kabuklu fındık alımları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum.' sözleriyle, üreticinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde ise; Giresun kalite fındık, Levant kalite fındık, Sivri kalite fındık alımlarının net fiyatı ve alımların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte 2022 fındık alım fiyatlar