Fındık alım fiyatı ne kadar? 2022 fındık alım fiyatları açıklandı | Kabuklu fındık alımları ne zaman?
Fındık alım fiyatı ne kadar? Kabuklu fındık alımları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum.' sözleriyle, üreticinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde ise; Giresun kalite fındık, Levant kalite fındık, Sivri kalite fındık alımlarının net fiyatı ve alımların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte 2022 fındık alım fiyatlar
2022-08-01 12:42:23
Fındık alım fiyatı ne kadar? Kabuklu fındık alımları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum." sözleriyle, üreticinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde ise; Giresun kalite fındık, Levant kalite fındık, Sivri kalite fındık alımlarının net fiyatı ve alımların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte 2022 fındık alım fiyatlar
Fındık alım fiyatı ne kadar?
Giresun kalite için 53.00 TL/Kg,
Levant kalite için 52.00 TL/Kg,
Sivri kalite için ise 51.00 TL/Kg
TMO konuyla ilgili açıklamasında; "Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54.00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir" sözlerine yer verdi.
Kabuklu fındık alımları ne zaman yapılacak?
TMO açıklamalarına göre kabuklu fındık alımları 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
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