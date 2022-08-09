Eyüp AKBAL Kimdir?

Eyüp AKBAL, 3 Mart 1966 tarihinde Konya’da doğdu. İstanbul Vefa Lisesi’ndeki lise eğitiminin ardından, Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimini 1989 yılında tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme İktisadı bölümünden de lisans derecesini aldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme yüksek lisans bölümünü tamamlamıştır.

İş yaşamına 1988 yılında mezun olduğu Eczacılık mesleği ile başladı. 1992 yılında aile şirketi olan Fuzul Holding'de farklı görevlerde bulundu. Halen, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapan Eyüp Akbal, 2014 yılından bu yana FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye'de herkesin daha kolay ev ve otomobil sahibi olması konusunda önemli projeler gerçekleştiren Eyüp Akbal, özellikle sabit gelirli çalışanlar için, faizsiz, kolay ve eşit ödeme koşullarına sahip tasarrufa dayalı bir sistem dizayn etti ve toplumdaki yardımlaşma kültürünün yeniden canlanmasına, Türkiye'deki pek çok kişinin hayallerine en ekonomik şekilde kavuşmasına olanak sağlamıştır.

Eyüp Akbal ve Mahut Akbal kardeşlerin 1992 yılında kurduğu şirketin bugün geldiği noktada Fuzul Holding'e ait şirketler; Fuzul Yapı (Markalı Konut Projesi Üreticisi), FuzulEv (Tasarruf Finansman Şirketi), OlimpaAvm (Alışveriş Merkezi) , Autocity (2.El Otomotiv Pazarı), Akva Sigorta (Sigorta Acentesi), Nevita (Gayrimenkul Yatırım Şirketi), Rubikpara (Elektronik Ödeme Yöntemi), Newinn (ServicedApartment), Parita Portföy (Portföy Yönetim Şirketi) olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Eyüp Akbal, 20'ye yakın sivil toplum kurulusunun gerek yönetimi gerek yüksek istişarelerinde görev aldı. Türkiye'nin en yaygın ve aktif iş örgütlerinden biri olan MÜSİAD'ı temsilen IDSB- İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nde ve TGTV -Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kültürlü Gençlik Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Eyüp Akbal, aynı zamanda Konsiad Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı ve Konsiad üyeliğini görevini sürdürmektedir.

Eyüp Akbal, son olarak 2020 yılı Ocak ayından itibaren DEIK Bahreyn, Lübnan ve Danimarka İş Konserleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve TABA- AmCham Türk Amerikan İş Adamları Derneğinde Başkan Yardımcısı olarak seçilerek görevine başlamıştır.

Eyüp Akbal, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilir. 1 Kız, 2 Erkek çocuk ve 1 Torun sahibidir. İyi bir okuyucu olan ve seyahat etmeyi seven Eyüp Akbal, dünyanın birçok ülkesine seyahat etmiş ve Türkiye Gezginler Derneği üyesidir.

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