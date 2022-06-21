En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Temmuz ayında yapılacak zam için oranlar netleşmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre temmuz zammı kesinleşecek. Milyonlarca yemekli temmuz zammı da yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak? en düşük emekli maaşı alana ne kadar zam gelecek? İşte son dakika temmuz zammı emekli maaşı oranı haberi...