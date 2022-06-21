En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Temmuz ayında yapılacak zam için oranlar netleşmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre temmuz zammı kesinleşecek. Milyonlarca yemekli temmuz zammı da yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak? en düşük emekli maaşı alana ne kadar zam gelecek? İşte son dakika temmuz zammı emekli maaşı oranı haberi...
2022-06-21 10:52:24
Temmuz ayında yapılacak zam için oranlar netleşmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre temmuz zammı kesinleşecek. Milyonlarca yemekli temmuz zammı da yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak? en düşük emekli maaşı alana ne kadar zam gelecek? İşte son dakika temmuz zammı emekli maaşı oranı haberi...
En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?
Temmuz ayında yapılması beklenen ek zam emeklileri yakından ilgilendiriyor. Piyasanın dalgalanması emekli kesimi oldukça zorladı.
Şu an piyasada konuşulan temmuz ek zammı emekliler için %35 oranında.
Dolayısıyla en düşük emekli maaşına zam sonrası 875 TL ek ödeme yapılacak. En düşük emekli maaşı 3375 TL olacak.
SSK ve BAĞKUR emeklileri temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere temmuzda yapılması beklenen zam yüzde 35 oranında olacak.
Detaylar bekleniyor...
YORUMLAR (0)