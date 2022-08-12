Emekli maaş promosyonu almak helal mi?

Bankalar emeklilere için yarışa girdi. Emekli maaş promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Emekli Maaş Promosyonu ile ilgili fetva geldi. Diyanet, emeklilerin maaş promosyonu almasının caiz olmadığını açıkladı. Emekliler Derneği, 'Diyanet'in görevi düzgün Müslüman yetiştirmektir, bu işlere karışmasın' diye isyan etti.

Son dönemde emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için rekabete giren bankalar tarafından verilen en yüksek promosyon 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı, emeklileri kızdıran fetvayı verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur olmak üzere yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. Yüksek enflasyon nedeniyle hükümet, geçen temmuz ayında emeklilere yüzde 42,35 oranında zam yaptı. Zamlı maaşların yatmasından sonra kamu ve özel bankalar, emekli maaşları için verdikleri promosyon konusunda rekabete girdi. Miktara göre değişkenlik olsa da bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor.

Diyanet'e Emekli promosyonu almak caiz mi?" diye soruldu

Emekliler promosyon için arayışlarını sürdürürken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."

"Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın"

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul ise, emeklilerin herkesten çok daha fazla ihtiyaç sahibi konumunda olduğunu söyledi. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan milyonlarca insan olduğunu hatırlatan Iravul, "Asıl ihtiyaç sahibi olan emeklilerdir" dedi.

"Promosyonu almayın, ihtiyaç sahibine verin" gibi bir yaklaşım doğru olmadığını söyleyen Iravul, "Diyanet bir soru üzerine bu cevabı vermiş. Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın. İnsanları tasarrufa teşvik eden Diyanet daha şimdiden bütçesinden bilmem ne kadar para harcamış. Önce bir kendine baksın sonra emekliye bu parayı almasın desin" diye konuştu.

Emeklilere promosyonu alarak istedikleri gibi kullanma çağrısında bulunan Iravul, "Bu para hayır değil ki. Ayrıca kamu kurumlarındakiler de dahil Diyanet'ten emekli olanlar da alıyor. Bankalar, Diyanet'te çalışan memurlara da veriyor hem de yüklü miktarda veriyor. Kendileri niye o parayı kullanıyor? Madem öyle aldıkları parayı bir hayır kurumuna bağışlasınlar" diyerek tepki gösterdi.

"Diyanet'in görevi düzgün Müslüman yetiştirmektir, bu işlere karışmasın"

Diyanet'in asıl görevinin düzgün Müslüman yetiştirmek ve insanlara eşit davranmak olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan da şunları söyledi:

"Merkez Bankası yüzde 14 ile faiz veriyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yüzde 23'ten alıyor. Bu haram değil de gariban emeklinin 3 yıl için aldığı 2-3 bin Türk lirası mı haram? Diyanet, adil bir kurum olmaktan çıkmış. Bana yetki verilirse bugün kapatırım. Diyanet'in işi, gücü garibanın aldığı faizin hesaplanması mıdır?"

"Din üzerinden fakir fukaraya yaptığı algıyı bıraksın. Bankaların dolar üzerinden verdiği faiz ne olacak, bunun için bir şey söyledi mi? Bu işlere karışmasın. Promosyon emeklilere annelerinin ak sütü gibi helaldir. 3 500 lira maaş alan emekliden daha fakir fukara mı var. Emekliler şu an o kadar zor durumda ki, daha önce promosyon alan emekliler bunu kapatmak ve 7 bin 500 lirayı almak için eşinden dostundan borç para alıyor. İhtiyacı olmasa saatlerce kimse bu sıcakta banka kuyruklarında beklemez."