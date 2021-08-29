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TIMETURK / YAŞAM / Düğünlerine gelmeyen davetlilere 2.000 TL fatura gönderdiler

Düğünlerine gelmeyen davetlilere 2.000 TL fatura gönderdiler

Düğün sezonuyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde ABD'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeni evli bir çift, 'Düğüne geleceğiz' diyerek katılmayanların evine yaklaşık 2.000 TL'lik fatura gönderdi.

41 Dakika Önce
2021-08-29 20:08:15
Düğünlerine gelmeyen davetlilere 2.000 TL fatura gönderdiler

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran olay geçen hafta yaşandı. ABD'de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika'da bir düğün organize etti. Düğün davetiyelerini gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” cevabını aldı.

Ancak bazı davetliler etkinliğe katılmadı. Bunun üzerine çift, gelmeyenlere ilginç bir tepki gösterdi ve “Geleceğim” diyen yakınlarına düğünün yapıldığı otelden faturayı gönderdi.

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Davetlilere gönderilen faturada, kişi başı 120 dolar istendi.

Düğüne katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2.000 TL) istenirken çift aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.

Düğün sahibi Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.

Sözcü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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