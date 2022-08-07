Döküm tava nasıl kullanılır? Döküm tava fiyatları ne kadar? Döküm tava kullanırken bilinmesi gerekenler

Üretiminde hiçbir katkı madde kullanılmayan döküm tavalar sağlık için tavsiye ediliyor. Peki döküm tava fiyatları nasıl? Döküm tava kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Döküm tava nasıl temizlenir? İşte döküm tava hakkında detaylar…

Doğru kullanıldığında döküm tavalar daha lezzetli yemek pişirmeye yarar. Döküm tavalar imalatında hiçbir katkı maddesi kullanılmadığı için tamamen doğaldır. Döküm tava kullanırken nelere dikkat edilmeli? Döküm tava fiyatları ne kadar? Döküm tava nasıl temizlenir? İşte döküm tava hakkında bilinmesi gerekenler…

Döküm tava nasıl kullanılır?

Döküm tava ve tencereler emaye kaplı ve kaplamasız olarak ikiye ayrılır. Emaye kaplı döküm tavaları normal tava kullanımına uyarak kullanabilirsiniz. Ancak kaplamasız olan döküm tencere ve tavalar, kaplamalı olanlara göre kullanımı daha zordur ve daha az dayanıklılık gösterir. Kaplamasız döküm tavaları kullanmadan önce ''seasoning'' işlemi yapılmaktadır. Bu işlem nedeniyle kaplamasız döküm tavalar, daha sağlıklı, uzun ömürlü ve güvenlikli hale gelir.

Döküm tava fırında kullanılır mı?

Döküm tava ve tencereler ocakta kullanıldığı gibi fırında da kullanılabilir. Ancak döküm dalgalar mikrodalgada kullanım için uygun görülmemektedir.

Doğal olan döküm tavalarda soteleme, kavurma, kızartma gibi tüm pişirme yöntemleri ile yemek pişirilebilir. Döküm tavalarda daha çok et tercih edilse de istediğiniz ürünlerle yemek pişirebilirsiniz.

Döküm tava nasıl temizlenir?

Döküm tavalarınızı temizlemek için bulaşık makinesi kullanmak zarar verecektir. Döküm tavaların temizliği bulaşık makinesinde yapılmamaktadır.

Döküm tava temizliği için elde yıkamanız ve sıvı sabunla yıkayıp iyice durulamanız, ardından havlu peçete ile silmeniz paslanma tehlikesini ortadan kaldıracaktır.

Yemeklerinizi pişirdikten sonra tavanızın üzerindeki büyük parçaları peçete ile alın.

Geriye kalan kalıntılar ve yağ tabakası için tavanıza bir parmak kalınlığında sıcak su koyup yeniden ocakta ısıtın.

Su kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra silikon veya tahta bir kaşıkla lekeleri güzelce kazıyın.

Kaynayan su lekeleri yumuşatacağı için bu işlemi oldukça basit bir şekilde halledeceksiniz.

Daha sonra tavanızı ocaktan alın ve üzerindeki suyu ve tortuyu boşaltın.

Eğer hala biraz kalıntı varsa, bulaşık süngerinin yumuşak kısmına çok az sıvı sabun döküp -çok az- ovalayın ve durulayın.

Ardından peçete ile kurulayın.

Döküm tavalarınızı çelik tencere ve tavalarla aynı yerde muhafaza etmeyin.

Döküm tava fiyatları ne kadar?

Döküm tava fiyatları imalatına, üretim tipine ve markasına göre değişmektedir. Alışveriş sitelerine veya satış mağazalarına bakarak döküm tava fiyatları hakkında bilgi sahibi olunabilir.