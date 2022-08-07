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Dereden ördek ve kaz yumurtası topluyor

Mersin’in Silifke ilçesinde işletmesinin yanındaki derede ördek ve kaz besleyen Songül Sarıkaya (37), her gün topladığı yumurtalarını hem kendisi tüketiyor hem de misafirlerine ikram ediyor.

3 Saat Önce
2022-08-07 10:24:35
Dereden ördek ve kaz yumurtası topluyor

İlçeye bağlı Keben Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarıkaya, Değirmendere mevkinde işlettiği restoranın yanındaki derede bir süre önce ördek ve kaz beslemeye başladı. Hayvanlarını beslerken dere kenarındaki yumurtalarını fark eden Sarıkaya, her gün toplayarak, işletmesine gelen misafirlerine sunuyor.

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Günde 15-20 yumurta topladıklarını belirten Sarıkaya, "Manzara olsun diye burada akan dereye ördek ve kazlar bıraktık. Onlar da akan suyun kenarlarına yumurtluyorlar.

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Biz de burada günlük topluyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz. Hayvanlar derede yaşayıp attığımız ekmek ve kendi buldukları gıdalarla besleniyor. Sadece biz değil tüm köy halkı topluyor yiyor. Zaman zaman sokak köpekleri de dereye gelerek paylarını alıyor" dedi.

‘TADI ÇOK LEZZETLİ'

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Yumurtaların oldukça lezzetli ve besleyici olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Şifa niyetine yiyoruz. Tadı çok lezzetli. 'Suyun içinde kalan yumurtalar bozuk değil mi?' diye sorunlar oluyor. Su soğuk olduğu için yumurtalar bozulmuyor. Günde 15-20 tane yumurta bırakıyorlar ve bizler toplayıp ağız tadıyla yiyoruz" diye konuştu. DHA .

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