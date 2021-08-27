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TIMETURK / YAŞAM / Cahit Kılınçel’in yeni single Eylül’de

Cahit Kılınçel’in yeni single Eylül’de

Sevilen şarkıcı Cahit Kılınçel, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Temmuz ayında çıkarmış olduğu single parçası Teselli Vakti’nin ardından Zorlamam adlı yeni şarkısıyla Eylül ayında dinleyicileriyle buluşacak.

2 Saat Önce
2021-08-27 16:26:21
Cahit Kılınçel’in yeni single Eylül’de

Sevilen şarkıcı Cahit Kılınçel, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Temmuz ayında çıkarmış olduğu single parçası Teselli Vakti'nin ardından Zorlamam adlı yeni şarkısıyla Eylül ayında dinleyicileriyle buluşacak.


Teselli Vakti ve Bugün de Uzaksın şarkılarının klibinden tanıdığımız Uğurcan Uruk, yeni şarkının da yönetmenliğini üstlenecek. Söz ve müziği Cahit Kılınçel'e ait olan Zorlamam adlı parça Eylül ayında DMC etiketiyle piyasaya sürülecek

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Cahit Kılınçel kimdir?

1989 yılında dünyaya geldi. Lise yıllarında bas gitar çalarak kendi gruplarıyla ilk bestelerini yapmaya başladı. 2009 yılında KLİŞE grubunu kurarak kendi besteleriyle katıldıkları Rock'n Dark, Fanta Stage, Mercedes Benz, Sabancı Fest gibi yarışmalarda dereceler elde etti. 2016 yılında KLİŞE ile ''Hiç mi Suçun Yok'' isimli maxisingle yayınlandı. Bu süreç boyunca Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinde birçok konsere imza attılar.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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