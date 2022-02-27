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Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Diyanet Kandil günleri

Bugün kandil mi? Bugün sıkça sorulan sorular arasında 'Bu akşam kandil mi, kandilse ne kandili?' yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini bayram ve günleri yayınladı. 27 Şubat Pazar günü Müslümanlık için Miraç kandili idrak edilecek. İşte 27 Şubat kandili...

2 Saat Önce
2022-02-27 09:14:28
Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Diyanet Kandil günleri

Bugün kandil mi? Bugün sıkça sorulan sorular arasında "Bu akşam kandil mi, kandilse ne kandili?" yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini bayram ve günleri yayınladı. 27 Şubat Pazar günü Müslümanlık için Miraç kandili idrak edilecek. İşte 27 Şubat kandili...

Bugün kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yayınladığı takvime göre; 27 Şubat 2022 günü Miraç Kandili idrak edilecek.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Miraç kandili, büyük hikmet dolu bir gün. Peygamberimizin Mescid-i Aksa'da göklere yükselip Allah'tan vahiy aldığı gündür. Miracın hediyesi olarak bugün, Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve cennete girecekleri müjdelenmiştir.

Miracın bir diğer hediyesi olarak Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan Amenerresulü duası bahşedilmiştir.

Miraç Kandilinin Ddiğer hediyeleri ve ibadetleri için linke tıklayın. MİRAÇ GECESİ NE OLDU? MİRAÇ KANDİLİ LİNKİ... .

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