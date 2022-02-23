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TIMETURK / YAŞAM / Miraç gecesi ne oldu? Miraç kandilinin önemi nedir?

Miraç gecesi ne oldu? Miraç kandilinin önemi nedir?

Miraç gecesi ne oldu? Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Miraç gecesini kandil olarak kutlayacağımız günler yaklaşıyor. Peki ama Miraç gecesinde ne oldu, neler yaşandı? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in göğe yükseldiği gecede hangi hadiseler gelişti? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar....

2 Saat Önce
2022-02-23 12:42:22
Miraç gecesi ne oldu? Miraç kandilinin önemi nedir?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Miraç gecesini kandil olarak kutlayacağımız günler yaklaşıyor. Peki ama Miraç gecesinde ne oldu, neler yaşandı? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in göğe yükseldiği gecede hangi hadiseler gelişti? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar....

Miraç gecesi ne oldu?

Sözlükte Miraç, “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir.

Miraç gecesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi'rac” şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilmektedir.

Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya,sonrasında oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gündür Miraç gecesi. Resûl-i Ekrem bu yolculuğunu "Burak" adlı binekle yapmıştır.

İnsanoğluna 5 vakit namaz bu gece farz kılınmıştır. Aynı zamanda Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirilmiştir.

Allah-ü Teala, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandilini ibadet ederek geçirmek önemlidir. Miraç Kandilinde yapılabilecek olan ibadetler;

- Nafile ya da kaza namazı kılmak,

- Oruç tutmak,

- Kur'an-ı Kerim okumak

- Tövbe etmek,

- Salavat getirmek,

- Dua etmek,

- Sadaka vermek, gibi ibadetler yerine getirilebilir. .

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