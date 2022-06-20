Boğaç Aksoy ne iş yapıyor? Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne?

Boğaç Aksoy ne iş yapıyor? Arka Sokaklar dizisinin Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber geldi. Oyunculuğu bırakan Aksoy, sevenlerini üzdü. Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne? Oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar...