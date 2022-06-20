Boğaç Aksoy ne iş yapıyor? Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne?
Boğaç Aksoy ne iş yapıyor? Arka Sokaklar dizisinin Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber geldi. Oyunculuğu bırakan Aksoy, sevenlerini üzdü. Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne? Oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar...
2022-06-20 13:59:18
Arka Sokaklar dizisinin Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber geldi. Oyunculuğu bırakan Aksoy, sevenlerini üzdü. Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne? Oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar...
Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı mı?
Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan Komiser'i canlandıran Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesiyle oyunculuğa ara vermişti.
Aksoy; "Doktorum uzun soluklu işlerde yer almamı istemiyor. Burada mutluyum, huzurluyum" açıklamasını yaptı.
Boğaç Aksoy ne iş yapıyor?
1989 doğumlu Boğaç Aksoy, oyunculuk yapıyordu. Şimdilerde oyunculuğu kesin olarak bıraktığını söylemese de farklı işlerle ilgileniyor.
Boğaç Aksoy'un yeni işi, yeni mesleği ne?
Aksoy, Fethiye'ye yerleşti ve kaptanlık diploması alarak tekne kaptanlığı yapıyor.
Boğaç Aksoy kimdir?
30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.
Boğaç Aksoy iyileşti mi?
Vermiş olduğu bir röportajda Aksoy, iyileştiğini sevenleriyle paylaştı..
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