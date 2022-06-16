Bilal Hancı neden boşanıyor? Bilal Hancı'nın eşi kim? Bilal Hancı boşanma doğru mu?

Bilal Hancı neden boşanıyor? Yıllardır sosyal medya içeriği üreten Bilal Hancı'nın boşanma haberleri gündem oldu. Sevenlerini üzen haber için çift açıklama yaptı. Peki ama Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eşi kim? Bilal Hancı boşanma doğru mu? İşte merak edilen detaylar...

Yıllardır sosyal medya içeriği üreten Bilal Hancı'nın boşanma haberleri gündem oldu. Sevenlerini üzen haber için çift açıklama yaptı. Peki ama Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eşi kim? Bilal Hancı boşanma doğru mu? İşte merak edilen detaylar...

Bilal Hancı neden boşanıyor?

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında evlenen Bilal Hancı ve Esin Çepni çifti boşanmaya karar verdi. Çift arkadaş kalmaya karar verdiklerini ve arkadaş kalacaklarını belirten paylaşımlar yaptı.

Bilal Hancı ne zaman boşanacak?

Bilal Hancı ve Esin Çepni çifti 2021 yılında evlenmişti. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında evlenen çiftin bir yılı tamamlaması gerekiyor. Dolayısıyla çift temmuz ayına kadar bekleyecek.

Bilal Hancı boşanma doğru mu?

Bilal Hancı, sosyal medya hesabından; "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık." açıklamasını yaptı.

Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde istanbul Eminönü'nde doğmuştur. Annesi ve ablası dışında Ballı ve Pamuk adında iki kedisi ile beraber yaşamaktadır. Birçok iş tecrübesinden sonra şu anda lisanslı makyaj uzmanlığı yapmaktadır.

Esin Çepni ayrılığı doğruladı!

Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni, sosyal medyada ayrılık haberlerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikte paylaşım yaptı. Çepni, ayrılık kararının açıklanmasının da ayrılık kadar zor olduğunu belirtti.