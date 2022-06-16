Bilal Hancı boşanıyor mu? Bilal Hancı ve Esin Çepni neden boşanıyor? Bilal Hancı boşanma haberi

Bilal Hancı boşanıyor mu? Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hancı'nın boşanma sebebi hakkında merak devam ederken sosyal medya hesaplarından açıklama geldi. Peki Bilal Hancı ve Esin Çepni neden boşanıyor? Bilal Hancı boşanma haberi...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hancı'nın boşanma sebebi hakkında merak devam ederken sosyal medya hesaplarından açıklama geldi. Peki Bilal Hancı ve Esin Çepni neden boşanıyor? Bilal Hancı boşanma haberi...

Bilal Hancı boşanıyor mu?

Yıllardır sosyal medya platformlarında üçerik üreten Bilal Hancı, şarkıcılığa da adım atmıştı. Güzel işlere imza atan Hancı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Esin Çepni ile evlenmişti.

Sosyal medya hesaplarından ayrılacaklarını açıklayan çift, sevenlerini üzdü. Hancı;

"Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık." açıklamasını paylaştı.

Esin Çepni boşanmayı doğruladı!

Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni de ayrılığı doğular nitelikte paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çepni, ayrılık haberinin, ayrılık kararı gibi zor olduğunu da belirtti.