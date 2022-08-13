Beyaz yaka terimleri | Beyaz yakanın kullandığı kelimeler
Plaza hayatının beyaz yakaları iş dünyasında farklı terimler kullanabiliyorlar. Peki siz beyaz yakanın kullandığı kelimelerin ne olduğunu biliyor musunuz? İşte ilginç beyaz yaka terimleri…
2022-08-13 12:19:23
İş yerinde üst düzey katmanlarda çalışanlara ait olan beyaz yaka vasfı, çalışma hayatında farklı terimler kullanarak işlerini ifade ediyorlar. Pek çok kimseye ilginç gelen plaza konuşmaları dikkat çekiyor. İşte beyaz yaka sözlüğü:
Update etmek: Yeni verilerle güncellemek.
Cümle içinde: Nazan Hanım, gelişmelerden birbirimizi update edelim lütfen.
To do list: Yapılacaklar listesi
Cümle içinde: Burhan Bey, raporları güncellemeyi to do listine eklemeyi unutmayınız.
Sales meeting: Satış toplantısı
Cümle içinde: Arkadaşlar, önümüzdeki senenin hedeflerini sales meeting de görüşeceğiz.
Set etmek: Ayarlamak, organize etmek
Cümle içinde: Ekibe haber verin, sales meetingi bu haftaya set edelim.
Schedule Etmek: Zamanlamak, programlamak
Cümle içinde: Gaye Hanım, bir sonraki meetingi şimdiden schedule edelim.
Push etmek: Süreci hızlandırmak için baskı yapmak. Harekete geçirmek.
Cümle içinde: İş teslimine çok az kaldı. Tasarım departmanını push edelim.
Down olmak: Morali bozulmak, motivasyonu düşmek.
Cümle içinde: Bu hafta satış raporunu gördükten sonra down oldum resmen. .
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