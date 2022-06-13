Beşiktaş'ta cinsel ilişki olayı nedir? Beşiktaş'ta ilişki Twitter gündemi | Beşiktaş'ta sokak ortasında skandal

Beşiktaş'ta cinsel ilişki olayı nedir? Haziran ayının ilk günlerinden beri sokaklarda çıplak insan görülüyor. Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki olayının bir benzeri Beşiktaş'ta yaşandı. Halka açık yerlerde yaşanan bu rezillikler için vatandaş sesini sosyal medyada yükseltti. Beşiktaş'ta ilişki Twitter gündemine oturdu. İşte haberin detayları..

Haziran ayının ilk günlerinden beri sokaklarda çıplak insan görülüyor. Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki olayının bir benzeri Beşiktaş'ta yaşandı. Halka açık yerlerde yaşanan bu rezillikler için vatandaş sesini sosyal medyada yükseltti. Beşiktaş'ta ilişki Twitter gündemine oturdu. İşte haberin detayları..

Beşiktaş'ta cinsel ilişki olayı nedir?

Türkiye genelinde 31 Mayıs gününde başlayan çıplaklık görüntülerine bir yenisi Beşiktaş'ta eklendi. Yağmur yağarken, araba üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte, tepkiler yağdı.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin, evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta ilişki Twitter gündemi

Twitter gündeminde konuşulan Beşiktaş olayına tepkiler yağdı. Bu olayla birlikte Twitter'da Mardin'de de bir kişinin çıplak sokağa çıktığı ortaya çıktı. Çıplak kişi, sokaktaki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Beşiktaş cinsel ilişkiye girenler tutuklandı mı?

Beşiktaş'ta yaşnan olayların ardından henüz net bir açıklama gelmedi. Kişilerin kim olduğu bilinmiyor.