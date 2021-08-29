DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiri
ABD: DEAŞ-Horasan örgütüne SİHA ile saldırı düzenlendi
Yiyecekleri buzdolabı olmadan soğuk tutmanın yöntemi
Ali Akman, Hollanda'da gollerine devam ediyor
Ölü gömme geleneği hakkında bilinmeyenler
Bahattin Sofuoğlu, İtalya'daki ikinci yarışı da kazandı
Yorganla toplanan 12 bin ton kavun kış aylarına hazırlanıyor
Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama
Denizli'de 8 asırlık gelenek
İran'da 300 doz koronavirüs aşısı çalındı
Yemen'de askeri üsse saldırı; 40 asker öldü
Almanya Dışişleri Bakanı Mass: Afganistan'daki durum son derece tehlikeli
'Şeker otu'; kilosu 50 TL'ye alıcısı var
Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

TIMETURK / YAŞAM / Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi

Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabını çalıp diğer kullanıcıları dolandırmak amacıyla mesaj gönderen kişiyle, durumu fark eden kullanıcı arasındaki yazışma şaşırttı.

2 Saat Önce
2021-08-29 16:34:04
Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi

Kullanıcının, "Genç kardeşim, bu yaptığın suç" mesajına şüpheli, "Ben de biliyorum. Zaten yakalanacağım, 500 TL verirseniz, söz vereceğim" dedi.

290820211549507724482

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bu sırada Balkan'ın hesabından kadına yönelik şiddet kampanyasına destek şeklinde mesaj giden Hasan Sınar adlı kullanıcı, hesabın çalındığını fark edince hesabı çalan kişiye mesaj gönderip, "Başkanın hesabını iade edin, başınıza büyük iş alırsınız" yazdı.

Hesabı çalan kişinin, "500 TL verin hemen kapatacağım hesabı" diye yanıt vermesi üzerine Sınar, "Genç kardeşim, bu yaptığın suç, bizler de avukatız, bir daha düşün istersen" yazdı. Şüpheli ise cevap olarak, "Yakışıklı ağabey, ben de biliyorum. Zaten yakalanacağım, 500 TL verirseniz, söz vereceğim. İşim bitti hesapla" dedi.

290820211550047728278

Hasan Sınar, şüpheliyle aralarında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları yazdı:

"Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Instagram hesabını ele geçiren dolandırıcı kardeşimizle eğitici bir sohbet. Ceza adaleti sistemi caydırıcılıktan uzaklaştıkça, faillerin özgüveni ve cesareti işte böyle artıyor."

Öte yandan Polat Balkan'ın yaklaşık bir hafta dolandırıcıların elinde kalan hesabı geri alınamadı ancak yapılan şikayetler üzerine kapatıldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş