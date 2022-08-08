Ayçiçeği en çok nerede yetişir? Ayçiçeği tarlaları nerede var? Ayçiçek tarlalarına ne zaman gidilir?
Güneş gibi görüntüsü ile son yılların sosyal medya fotoğraflarında bol bol yer alan ayçiçeklerinin tam mevsimi. Ayçiçeklerini görmek, fotoğraf çektirmek isteyenler ayçiçeği en çok nerede yetişir ve ayçiçeği tarlaları nerede var, ayçiçek tarlalarına ne zaman gidilir gibi soruların cevaplarını arıyor.
2022-08-08 08:22:11
Doğal fotoğraf stüdyosu görevi gören, son yıllarda düğün, doğum günü gibi özel günler için fotoğraf çekimlerinde de oldukça tercih edilen ayçiçek tarlalarını görmenin tam zamanı. Şimdilerde tam olgunluğa erişen çiçek kısımlarıyla adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.
Ayçiçeği en çok nerede yetişir?
Altın rengiyle huzur veren ayçiçekleri ülkemizde en çok Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Adana'da yetişiyor. Türkiye'nin tüm toprakları ayçiçeği yetiştirmek için oldukça uygun.
Ayçiçek tarlalarına ne zaman gidilir?
Ülkemizde Nisan başı, Mayıs ortasında ekilen ayçiçeği genelde Ağustos sonu ve Eylül ayında hasat edilir. Bu sürede istenilen zamanda ayçiçek tarlaları ziyaret edilebilir.
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