Ayçiçeği en çok nerede yetişir? Ayçiçeği tarlaları nerede var? Ayçiçek tarlalarına ne zaman gidilir?

Güneş gibi görüntüsü ile son yılların sosyal medya fotoğraflarında bol bol yer alan ayçiçeklerinin tam mevsimi. Ayçiçeklerini görmek, fotoğraf çektirmek isteyenler ayçiçeği en çok nerede yetişir ve ayçiçeği tarlaları nerede var, ayçiçek tarlalarına ne zaman gidilir gibi soruların cevaplarını arıyor.