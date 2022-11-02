Ay tutulması etkisi ne kadar sürer? Ay tutulması kaç dakika sürer, yılda kaç kez olur? Yılın ikinci ay tutulması için çok az bir vakit kaldı. 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek a tutulmasının etkileri neler olacak, burçlar nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar...

Ay tutulması etkisi ne kadar sürer? Ay tutulması kaç dakika sürer, yılda kaç kez olur? Yılın ikinci ay tutulması için çok az bir vakit kaldı. 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek a tutulmasının etkileri neler olacak, burçlar nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar...

Ay tutulması etkisi ne kadar sürer?

Her cismin bir enerjisi vardır. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bu enerjiler, evrende bir düzenle çalışır. Aksi bir durum olduğunda, insan ve doğa üzerinde, farklı etkiler görülür.

Ay tutulmasının etkisi ortalama 2 ay kadar sürecek. Astrologlara göre bu süreçte kayıplara, hayal kırıklıklarına ve sağlık konularına dikkat edilmesi gerekiyor. Duygusallığın ön planda olduğu tutulmada duygusal kararlar alırken dikkat etmelisiniz.

Ay tutulması kaç dakika sürer?

Ortalama ay tutulması 50 dakika kadar sürer. Güneş tutulmalarına göre daha uzun süren ay tutulmaları, dünyanın gölgesinde kaldığı ve dünyadan küçük olduğu için uzun sürmektedir.

Ay tutulmasının süresi, bulunduğunuz konuma ve ayın konumuna göre artar ya da azalır.

Ay tutulması yılda kaç kez olur?

Ay tutulması yılda 2 kez gerçekleşmektedir. Fakat bu durum bazen yılda 1 ya da yılda 3 kez olarak da meydana gelebilir.

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